وزارة العمل: بدء برنامج تدريبي جديد على التسويق الإليكتروني لشباب الأقصر

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن بدء البرنامج التدريبى على التسويق الإلكتروني للشباب من الجنسين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية للالتحاق بالبرنامج المُقدم بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى WFP، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المُستحدثة ووظائف المستقبل وإصقال مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة أو بدء مشروع صغير أو متوسط لتحسين مستويات معيشتهم والحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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مديرية العمل بالأقصر



وأوضح الدكتور هشام عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريره للوزارة ، أن مركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية استقبل 20 شاب وفتاة من الشباب الذين اجتازوا المقابلات الشخصية، للبدء فى التدريب على التسويق الاليكترونى فى إطار التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى ضوء سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل المقدم للشباب من الجنسين بالمجان.



وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية تتضمن برامج مكثفة على مدار 22 يوم تدريبى، بهدف تعزيز قدرات الشباب ودعمهم في سوق العمل من خلال توفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتيح لهم فرصًا أكبر للتطور المهني والاقتصادي خاصة في إطار التغيرات والتطورات الجديدة والأزمات العالمية، وكذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للتحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية



قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء ان الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية تنسيقا مع مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، أطلقت ملتقي السلامة والصحة المهنية على مدار يومين، بشركة جيدتكستايل للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالاستثمار، وفندق المرجان بمدينة فايد، بحضور عدد 50 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية في 21 منشأة صناعية وفندقية بالاسماعيلية.

أهداف رؤية مصر 2030

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل الآمن الذي يزيد من الإنتاج ويساهم في دفع للاقتصاد القومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريرًا من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيلية أفاد فيه بإطلاق ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بينه العمل بالوزارة برئاسة غادة إبراهيم، وبحضور الكيميائى محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والذي ألقي كلمة الإدارة المركزية، ومحاضرة توعوية حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئية العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وذلك من أجل توفير بيئة عمل آمنة..

وشارك في الملتقى شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات والورش المركزية، وفرع سيناء، والترسانة البحرية، وفرع القناة، ومجموعة السويدي للصناعة، ومصنع فيلوستي ابارلز، ومصنع جيد تكستايل، والشركة المصرية الاوروبية، ومصنع الكرنك، وجي بي تك، ومصنع شينجدا ايجيبت، ومصنع أوراجلو، وتو إم الكتريك، ومصنع آمبي إنترناشيونال، وشركة القناة المواني، ومحطة كهرباء ابو سلطان، ومصنع المهن الطبية للأدوية، وشركة مصر للدواجن، وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، ومبارك كول.

أضاف مدير المديرية انه في نفس السياق حضر الملتقى الكيميائي محمد مدكور من الإدارة المركزية للسلامة بالوزارة، وقدم محاضرة عن تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت، دار خلالها مناقشات مع الحضور المشاركين لتعظيم الاستفادة من موضوعات الملتقى، وتم الرد على الإستفسارات التساؤلات حول موضوعات المحاضرات، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الملتقى تم تنظيم زيارة لرئيس مركز فايد العميد عمر الشافعي، وذلك لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتسهيل مهام مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد.