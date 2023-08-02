53 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا
شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 53 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها.
وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات تمكنت من ضبط 44 مخالفة للمخابز متنوعة بينها 21 مخالفة نقص وزن، إضافة إلى 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفتان لعدم وجود ميزان و18 مخالفة أخرى.
كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 9 مخالفات بالأسواق شملت مخالفتان عدم الإعلان عن الأسعار و3 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمى و4 غش تجارى و3 مخالفات لسلع مجهولة المصدر.
و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.
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