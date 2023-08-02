الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

مرتضي منصور وأحمد
مرتضي منصور وأحمد موسي، فيتو

في أحد القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة المتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بغرامة ٥ آلاف جنيه وألزمته المحكمة  بالتعويض المؤقت.


بداية القضية كانت بدعوي أقامها الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسئوليتي علي قناة صدى البلد، لقيام المعزول بارتكاب جرائم السب والقذف عن طريق قناة الزمالك.

 

وكلف الإعلامي أحمد موسى  مستشاره القانوني عمر الأصمعي، برفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره ٥ ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار ارتكبها  رئيس الزمالك  المعزول.

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وكان المستشار عمر الأصمعي، المحامي بالنقض والدستورية العليا قد تقدم بدعوى قضائية "جنحة مباشرة"، وكيلًا عن الإعلامي أحمد موسى، ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.
وأكد الأصمعي، في صحيفة دعواه أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2022، قام مرتضى منصور أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد جمال عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك، بالتشهير بموكله الإعلامي أحمد موسى، وذكر أنه يمتلك قصورًا قاصدًا بإدعاءاته أنه يمتلكها بطرق غير مشروعة.
ولم يكتف بالتشهير بشخص المدعى بالحق المدنى بل قام بالتنمر عليه قاصدًا إهانته والتنكيل به والسخرية منه من خلال ذكره عبارات يعاقب عليها قانونًا.
جريمة تنمر 
أشار المستشار عمر الأصمعي، المحامي بالنقض إلى أن ما ارتكبه مرتضى منصور يمثل جريمة تنمر وسب وقذف في حق الإعلامي أحمد موسى وجريمة تشهير به، باستعمال أجهزة الاتصالات التى نص القانون أنها إن كانت بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلى أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى.
وأضاف أن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. 
وأيضًا تلك العبارات تمثل تنمرا ومعاقب عليها طبقًا للمادة 309 مكرر ب عقوبات، والتى وضعت تعريفًا للتنمر.

 

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مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول جنح العجوزة قناة صدي البلد احمد موسي الاعلامي احمد موسي

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