الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

فابريزيو رومانو: رايا يفضل حراسة مرمي أرسنال عن بايرن ميونخ

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

أرسنال، اختار الإسباني ديفيد رايا، حارس مرمى برينتفورد، ناديه الجديد من بين آرسنال وبايرن ميونخ

وطلب الثنائي آرسنال وبايرن، ضمن رايا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى في صفوفهما.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن اختيار رايا الانتقال لصفوف آرسنال.

وأكد رومانو، أن حارس برينتفورد توصل لاتفاق على الشروط الشخصية مع المدفعجية.

وأبلغ رايا مسؤولي برينتفورد، أنه يريد الانتقال إلى آرسنال، ومن المتوقع إنجاز المحادثات حول صيغة العقد وقيمة الصفقة في الأيام المقبلة.

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ويسعى آرسنال لجلب حارس جديد من أجل خلق تنافسية أعلى مع الأساسي رامسديل.

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تشافي بعد سقوط برشلونة بخماسية: أرسنال كأنه يلعب في دوري أبطال أوروبا

من ناحية أخرى، عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن اندهاشه من الحماس الذي لعب به فريق آرسنال الإنجليزي الذي فاز على البارسا بنتيجة (5-3)، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

تشافي يتحدث عن خسارة برشلونة أمام أرسنال


وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة جدًا للمشاهدة، لكن ليس كذلك بالنسبة للمدربين، حيث كانت مباراة مفتوحة وهجومية".

وأضاف: "لاحظنا أنهم كانوا أكثر تجانسًا منا، وكنا ضعفاء في الدفاع، ولم نتمكن من الاعتماد على جافي ولينجليت للإصابة، وشارك لاعبون في مراكز ليست مراكزهم الطبيعية، ورأينا أشياء إيجابية وأشياء أخرى ليست كذلك".

وتابع: "قلت لهم في نهاية المباراة إنها بدت وكأنها مباراة في دوري أبطال أوروبا بسبب الحماسة التي أظهروها، ولكنني أفهم أن الجميع يريد الفوز. بالنسبة لنا، كانت هذه المباراة الأولى وكنا نعاني من الفيروس".

وأوضح: "لم يفاجئني أداء فريقنا، لكن أداءهم كان مفاجئًا، ليس من الطبيعي أن تكون الحماسة بهذا القدر أو أن يحدث هذا العدد من الخطط التكتيكية في مباراة ودي، الجميع يريد المنافسة، ولكن هذه مباراة ودية، وقدمنا أشياء إيجابية وأنا راض بشكل عام بغض النظر عن النتيجة".

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أرسنال ديفيد رايا برينتفورد بايرن ميونخ فابريزيو رومانو

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