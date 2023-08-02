النقيب أحمد حمدي معاونًا لمباحث مركز شرطة القصاصين

صدق اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023 شملت تجديد الثقة في النسبة الأكبر من ضباط المباحث الجنائية، ونقل عدد منهم ليحل محلها عدد من الكوادر الشابة في بعض الأماكن.

وشملت الحركة ندب النقيب أحمد حمدي، من معاون مباحث مركز شرطة فايد، إلى معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، نظرًا لكفاءته وتفانيه في العمل وأدائه الرسالة الشرطية الفعالة والمتميزة في حفظ الأمن والأمان بدائرة المركز.

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وكان النقيب أحمد حمدي قد نجح في تقليل معدلات الجريمة والعنف بدائرة مركز شرطة فايد خلال خدمته هناك، وكشف العديد من القضايا الغامضة التى تقيد ضد مجهول وضبط مرتكبيها، وكذا القبض على أخطر تجار المخدرات، وتنفيذ أحكام على المطلوب التنفيذ عليهم في قضايا عديدة، وضبط أخطر التشكيلات العصابية.

حركة تنقلات ضباط المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسماعيلية

وشملت الحركة، تجديد الثقة بالمقدم محمد هشام رئيسًا لمباحث أبو صوير، المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث القنطرة غرب، المقدم محمد جمال عمر رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، الرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث القصاصين، الرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير.

كما تضمنت الحركة تجديد الثقة في الرائد محمود عبد اللطيف رئيسا لمباحث مركز فايد، وتعيين الرائد سيد عبد العال رئيسًا لمباحث القنطرة شرق، وتجديد الثقة في الرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد أمير الألفي رئيسًا لمباحث قسم أول الإسماعيلية وتعيين الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث قسم ثان وتجديد الثقة في الرائد شادي الكفراوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث الإسماعيلية.

وتضمنت الحركة تعيين المقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث التموين واستمرار المقدم أحمد جمال رئيسًا لمباحث مكافحة المخدرات، ضمن حركة تنقلات مديرية أمن الإسماعيلية 2023.

تعيين اللواء هشام مروان مديرًا لأمن الإسماعيلية

وأصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا بتعيين اللواء هشام مروان مديرا لأمن الإسماعيلية خلفًا للواء محمود عاشور في حركة تنقلات وزارة الداخلية والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي.

نبذة عن اللواء هشام مروان

وقضي اللواء هشام مروان سنوات طويلة من الخدمة في مديرية أمن الإسماعيلية بدء من نائب مأمور مركز الإسماعيلية مرورًا بمأمور مراكز القنطرة شرق وأبو صوير ومركز الإسماعيلية ثم مساعدًا لمدير أمن الإسماعيلية للشؤون المالية والإدارية ثم حكمدارًا لمديرية أمن الإسماعيلية.

