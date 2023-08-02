الأربعاء 02 أغسطس 2023
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سياسة

بسبب الانتقادات، رئيس محلية البرلمان يكشف حقائق بشأن قانون الحيوانات الخطرة والكلاب

توضيحات بشأن قانون
توضيحات بشأن قانون حيازة الحيوانات الخطرة، فيتو

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بالرغم من شرح قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي وافق عليه المجلس نهائيا في دور الانعقاد الثالث، وكذلك الحقائق المرتبطة به بعيدا عن المغالطات والإشاعات غير المبررة، إلا أنه لا زالت هناك ممارسات أو تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل مع هذا الملف بتجاوزات فى الفعل والمادة بشكل يثير العجب.

 

تفاصيل إقرار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 

وأكد صاحب مشروع القانون، أن التشريع صدر فى 2023 بعد جلسات استماع بدأت منذ 2020 بحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني فى كافة الجلسات، لملء فراغ تشريعي، حيث لم يكن هناك في مصر قانون خاص ينظم الملف، مما أدى بمرور الزمن إلى انتشار سلوكيات من حيث الكم والكيف لم يعتاد عليها الشعب المصري.

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وقال النائب: القانون لأول مرة يلزم في المادة 5 منه حائز الحيوان بحسن الرعاية والإطعام والإيواء والعلاج ويجرم تشريسه للتنمر أو استخدامه بشكل ينتهك حق الحيوان.
 

القانون يلزم بالتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة

وقال أحمد السجيني: القانون لأول مرة يلزم فى المادة 23 السلطة المختصة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، أن تكون المعاملة وفقا للمواثيق الدولية والمعايير التى توافقت عليها المنظمات الأممية.

وتابع: التسميم والقتل والإيذاء مجرم بحكم القانون وأيضا من خلال المادة 355 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي.

جدول الحيوانات الخطرة وفقا للقانون

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بالنسبة لما أثير حول جدول الحيوانات الخطرة، فإن السلطة المختصة بتحديد هذا الجدول هو الطب البيطرى وهي مسألة خارج إطار القانون، قائلا: بل إن القانون ألزم الوزير المختص بضرورة مراجعة هذا الجدول دوريا إما بالحذف أو الإضافة.

 

انتقادات قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 

وأشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فور علمها بانتقادات ووجهات نظر موضوعية تتناول مضمون هذه الجداول، عقدت جلسة نيابية رسمية بمشاركة كافة الجهات وأوضحت فيه كافة التفاصيل، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة الجدول لبعض الأنواع. 

12 سبتمبر نظر دعوى وقف قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطر

ضوابط حيازة الكلاب بعد بدء تطبيق القانون الجديد

وأكد رئيس محلية النواب، أن أي ممارسات عنيفة خارج الإطار العلمي تجاه التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة فهى مجرمة بقوة القانون والقانون برئ منها.

 

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