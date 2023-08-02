معتمد جمال، اليوم عيد ميلاد مهذب الكرة المصرية وصاحب البصمتين في الأولمبياد

معتمد جمال، يوافق اليوم الأربعاء، 2 أغسطس عيد ميلاد أحد النجوم المهذبين في كرة القدم المصري، معتمد جمال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب العام الحالي لفريق المقاولون العرب حيث أكمل عامه الـ٥٠ عاما.

بدايات معتمد جمال مع الكرة



معتمد جمال ابن مدينة شبرا الخيمة والذي كانت بدايته الكروية بسرعة الصاروخ وتوسم فيه الجميع أن يكون مدافع مصر الأول حيث كانت البداية في نادي الزمالك ولعب ولم يكمل الـ١٧ سنة مع الفريق الأول وثبت أقدامه وكان أبرز نجوم المنتخب الاولمبي الذي كان يقوده الهولندي رود كرول مع كوكبة من أبرز النجوم من نوعية حازم امام وعبدالستار صبري وعلي ماهر ومحمد صبري وعصام الحضري والعميد أحمد حسن.

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معتمد جمال كان لاعبا مميزا فى خط الدفاع الأبيض، لتميزه بالمهارة الكبيرة وسط أقرانه فى الجيل الذى ضم حازم إمام وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادى واحمد عبد الله وعقل جاد الله، وسجل هدفا وحيدا فى مشواره الكروى.

لعنة الإصابة تتسبب في اعتزاله مبكرا



وانضم معتمد جمال في سن مبكرة للمنتخب الأول ولكن لعنة الإصابات طاردته خاصة الرباط الصليبي الذي داهمه وهو لم يكمل الـ ٢٥ عاما إصابة ثم إصابة جعلته يقرر الاعتزال ودخل مجال التدريب مبكرا.



ألقاب معتمد جمال



وحقق معتمد جمال ثلاثة ألقاب عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك وهم دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر.

كما لعب معتمد جمال لمنتخب مصر الأولمبي وفاز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 فى زيمبابوي.

معتمد جمال يتجه للتدريب



عمل مدربا مساعدا مع عدد من المدربين الكبار ثم تولي مدير فني لمنتخب الشباب ، ويعتبر معتمد جمال هو المدرب العام الوحيد في مصر الذي شارك في دورتين اولمبيتين الاولي مع هاني رمزي في لندن ٢٠١٢ والثانية مع الكابتن شوقي غريب في طوكيو ٢٠٢٠.

معتمد جمال مدربا عاما مع جهاز شوقي غريب



عرفت الكيميا طريقها بين معتمد جمال والكابتن شوقي غريب منذ التقيا في المنتخب الأولمبي ٢٠١٨ واستمرت بعد ذلك في المقاولون العرب حيث يقدمان تجربة جديدة في الاعتماد علي عناصر الشباب.



الهدوء أهم ما يميز الكابتن معتمد جمال ويحظي باحترام الجميع سواء الجهاز الفني او اللاعبين الذين يقودهم في التدريبات.



أبوجمال كما يحلو للجميع أن يناديه لا يختلف عليه أحد سواء كان أهلاويا أو زملكاويا لأنه بعيد عن عمليات التعصب ويرتبط بصداقة الجميع.

أولمبياد طوكيو 2020



وتولى معتمد جمال مسئولية المدرب العام للمنتخب الأوليمبي ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب، والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت بمصر، وودع أوليمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية.



