الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

معتمد جمال، اليوم عيد ميلاد مهذب الكرة المصرية وصاحب البصمتين في الأولمبياد

معتمد جمال، فيتو
معتمد جمال، فيتو

معتمد جمال، يوافق اليوم الأربعاء، 2 أغسطس  عيد ميلاد أحد النجوم المهذبين في كرة القدم المصري، معتمد جمال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب العام الحالي لفريق المقاولون العرب حيث أكمل عامه الـ٥٠ عاما.

 

بدايات معتمد جمال مع الكرة 


معتمد جمال ابن مدينة شبرا الخيمة والذي كانت بدايته الكروية بسرعة الصاروخ وتوسم فيه الجميع أن يكون مدافع مصر الأول  حيث كانت البداية في نادي الزمالك ولعب ولم يكمل الـ١٧ سنة مع الفريق الأول وثبت أقدامه وكان أبرز نجوم المنتخب الاولمبي الذي كان يقوده الهولندي رود كرول مع كوكبة من أبرز النجوم من نوعية حازم امام وعبدالستار صبري وعلي ماهر ومحمد صبري وعصام الحضري والعميد أحمد حسن.

Advertisements

معتمد جمال  كان لاعبا مميزا فى خط الدفاع الأبيض، لتميزه بالمهارة الكبيرة وسط أقرانه فى الجيل الذى ضم حازم إمام وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادى واحمد عبد الله وعقل جاد الله، وسجل هدفا وحيدا فى مشواره الكروى.

 

لعنة الإصابة تتسبب في اعتزاله مبكرا 


وانضم معتمد جمال في سن مبكرة للمنتخب الأول ولكن لعنة الإصابات طاردته خاصة الرباط الصليبي الذي داهمه وهو لم يكمل الـ ٢٥ عاما إصابة ثم إصابة جعلته يقرر الاعتزال ودخل مجال التدريب مبكرا.

 


ألقاب معتمد جمال 


وحقق معتمد جمال ثلاثة ألقاب عندما كان لاعبا فى صفوف الزمالك وهم دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر.

كما لعب معتمد جمال لمنتخب مصر الأولمبي وفاز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 فى زيمبابوي.

 

معتمد جمال يتجه للتدريب


عمل مدربا مساعدا مع عدد من المدربين الكبار  ثم تولي مدير فني لمنتخب الشباب  ، ويعتبر معتمد جمال هو المدرب العام الوحيد في مصر الذي شارك في دورتين اولمبيتين الاولي مع هاني رمزي في لندن ٢٠١٢ والثانية مع الكابتن شوقي غريب في طوكيو ٢٠٢٠.

معتمد جمال مدربا عاما مع جهاز شوقي غريب


عرفت الكيميا طريقها بين معتمد جمال والكابتن شوقي غريب منذ التقيا في المنتخب الأولمبي ٢٠١٨ واستمرت بعد ذلك في المقاولون العرب  حيث يقدمان تجربة جديدة في الاعتماد علي عناصر الشباب.


الهدوء أهم ما يميز الكابتن معتمد جمال ويحظي باحترام الجميع سواء الجهاز الفني او اللاعبين الذين يقودهم في التدريبات.


أبوجمال كما يحلو للجميع أن يناديه لا يختلف عليه أحد سواء كان أهلاويا أو زملكاويا لأنه بعيد عن عمليات التعصب ويرتبط بصداقة الجميع.

أولمبياد طوكيو 2020


وتولى معتمد جمال مسئولية المدرب العام للمنتخب الأوليمبي ضمن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقي غريب، والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت بمصر، وودع أوليمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل بهدف دون رد في دور الثمانية. 

 

حصاد المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية

حصاد الدوري المصري، المقاولون وسيراميكا الأكثر تعادلا وإنبي الأقل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معتمد جمال الزمالك منتخب مصر المقاولون نادي الزمالك شوقى غريب

مواد متعلقة

حصاد الدوري، لاعب المقاولون أصغر لاعب يشارك في المباريات

حصاد الدوري المصري، المقاولون وسيراميكا الأكثر تعادلا وإنبي الأقل

حصاد المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية

حصاد نادي المقاولون موسم 2022-2023 في الدوري المصري وكأس مصر وبطولة الرابطة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية