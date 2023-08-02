الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 7 من أسرة واحدة بعد انقلاب سيارتهم ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

 

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاث أطفال، بإصابات متنوعة، اليوم الاربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بني سويف الزعفرانة أمام مدخل طريق دير الأنبا انطونيوس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والبحر الأحمر بعدد أربع سيارات لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى رأس غارب العام بمحافظة البحر الأحمر لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية

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وتبين أن المصابين في الحادث هم: إدوارد عدلي رزق الله 40 سنة، مقيم محافظة بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأبنائه ماريا 3 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفلوباتير، سنتان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، كيرلس ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومريم سمير فهيم 32 سنة مقيمة بني سويف، مصابة اشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وإيهاب سمير فهيم 32 سنة مقيم بني سويف، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، مريم سمير ناشد 34 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة جرح قطعي بالجبهة حوالي 1 سم وكدمات متفرقة بالجسم.
 

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