بالاسماء الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن الإسكندرية

اعتمد مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، بعد تجديد الثقة به للعام الثاني على التوالي، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية بالأقسام والمناطق المختلفة.

وشهدت الحركة الداخلية لمديرية أمن الإسكندرية تنقلات واسعة لكافة القيادات، فيما تجديد الثقة للعقيد ياسر قطان مأمور قسم شرطة الدخيلة، وتصعيد المقدم محمد إسماعيل من معاون مباحث الدخيلة إلى رئيس المباحث، المقدم أمير المهندس رئيس مباحث قسم أول المنتزه، المقدم حسين الأفندي رئيس مباحث قسم محرم بك.

Advertisements

وجاءت الحركة كالتالي

العميد سامح نجيدة وكيل مباحث الإسكندرية، العقيد أحمد محسن وكيل مباحث شرق الإسكندرية، العقيد وائل محسب وكيل مباحث غرب الإسكندرية، العقيد ميسو زيدان مفتش شرق الإسكندرية، العقيد أحمد الصيرفي مفتش أقسام مينا البصل والدخيلة،العقيد صلاح الأنور مفتش أقسام أول وثان وثالث المنتزه.

وتولى العقيد نعمان أبو السعد رئيس مباحث المرور بالإسكندرية، والمقدم أحمد لطفي وكيل مباحث المرور بالإسكندرية، المقدم عادل العويلي مفتش أقسام أول وثان الرمل وسيدي جابر، المقدم خالد ثروت رئيس مباحث النجدة، المقدم أمير مصطفى رئيس مباحث قسم كرموز، المقدم عبد العزيز عبد الحي رئيس مباحث قسم العطارين،المقدم محمد الخبي رئيس مباحث قسم ثان المنتزه



وجرى نقل المقدم أحمد شمس رئيسا مباحث قسم ثالث المنتزة، المقدم محمد تيرانة رئيس مباحث قسم سيدى جابر، المقدم شادي عليوة رئيس مباحث قسم باب شرق،المقدم أحمد رستم رئيس مباحث قسم أول العامرية،المقدم عبد الرحمن سلامة رئيس مباحث قسم اللبان، المقدم محمد رجب رئيس مباحث قسم ثان الرمل، المقدم شهاب مصطفى رئيس مباحث قسم أول الرمل، المقدم محمد عز رئيس مباحث قسم المنشية، المقدم محمد مصطفى رئيس مباحث قسم الجمرك،المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم ثان العامرية،المقدم عمر داود رئيس مباحث قسم برج العرب، المقدم عبد الرحمن الضاهر رئيس مباحث النشل.