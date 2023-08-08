الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر، فيتو

 مواقيت الصلاة اليوم، الصَّلاةُ كَفَّارةٌ للذُّنوبِ والخَطايَا فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((أرأيتُم لوْ أنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكم يَغتسِلُ منه كلَّ يومٍ خَمْسَ مرَّاتٍ؛ هلْ يَبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟ قالوا: لا يَبقَى من دَرنِه شيءٌ، قال: فذلِك مَثَلُ الصَّلواتِ الخمسِ؛ يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطايا. 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ؛ كفَّارةٌ لِمَا بينهُنَّ، ما لم تُغْشَ الكَبائِر.

وعن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِنِ امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحسِنُ وُضوءَها، وخُشوعَها، ورُكوعَها، إلَّا كانتْ كفَّارةً لِمَا قَبلَها من الذنوبِ ما لم تُؤتَ كبيرةٌ، وذلك الدَّهرَ كلَّه.

الصلاة

Advertisements

 مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:42

الظهر: 1:01

العصر: 4:37

المغرب: 7:42

العشاء: 9:08

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:43

الظهر: 1:06

العصر: 4:44

المغرب: 7:50

العشاء: 9:16

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:50

الظهر: 1:01

العصر: 4:33

المغرب: 7:39

العشاء: 9:01

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:36

الظهر: 12:57

العصر: 4:34

المغرب: 7:40

العشاء: 9:05

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

 

ومن المعروف تاريخيًّا أن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه هو أول مؤذنٍ في الإسلام بعد أن اختاره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لجمال صوته، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ هذِه لرؤيا حقٍّ فقم معَ بلالٍ فإنَّهُ أندى وأمدُّ صوتًا منكَ فألقِ عليهِ ما قيلَ لَك ولينادِ بذلِك".

حبُّ الصلاة يأتي بعدّة أمور، منها التنويع في الأذكارِ المأثورة والحرص على حفظِها داخل الصلاة في الركوع والسجود، وتلاوة آيات متنوّعة من القرآن الكريم بتدبّرٍ وإن قلَّت، وكذلك التأنّي قبل الصلاة وخلالها، والابتعاد عن العجلةِ والسُّرعةِ فيها؛ وذلك حرصًا على عدمِ السَّهو في الصلاةِ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (إذا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ فلا تَأْتُوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وأْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ).

 والاستعدادُ للصلاةِ قبل دخول وقتها، والمسارعة إليها بمجرد سماع النداء؛ تأسّيًا بالرسولِ -عليه الصلاة والسلام-، فقد كانَ بمجرّد سماعه للأذانِ يخرج للصلاةِ، فعن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأذَانَ خَرَجَ).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، ومروة نصر: حالتها حرجة وادعوا لها

مرتضى منصور يهاجم شيكابالا: أنا تركت رئاسة الزمالك بسببك وتسريبك للأخبار بتسيء لنفسك

جريمة أسرية مروعة، عامل يقتل زوجته وطفلته ويصيب ابنتيه في كفر غطاطي بالهرم

القضية تمتد عاما آخر، شبانة يفجر مفاجأة بشأن مهلة فيفا لـ كهربا

خوفا من هروبه، مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أوسوريو ويطمئنه على مستحقاته

في محادثات صعبة، قادة انقلاب النيجر يصدمون أمريكا ويرفضون مقترحا بشأن محمد بازوم

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

خبير لوائح عن غرامة كهربا: هيدفع يعني هيدفع، وحالة واحدة تجعله يدفع نصفها

Advertisements

منوعات

المزيد

حادث مأساوي، الطفل محمد الشهراني يثير تفاعل السعوديين على مواقع التواصل

روسيا تستعد لإطلاق أول رحلة إلى القمر منذ 47 عاما

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الإثنين 7-8-2023

سعر السكر اليوم الإثنين 7-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الاثنين 7-8-2023

المزيد

انفوجراف

4 نجوم وصديقه نصحوها تبعد عنه وفنان مشهور ساعدها تتجوزه.. دلال عبد العزيز وسمير غانم ثنائي جمعهما الفن والحب ولم يفرقهما المرض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

المزيد
الجريدة الرسمية