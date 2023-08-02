الأربعاء 02 أغسطس 2023
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سياسة

مبادرة رعاية النشء بالتنسيقية تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف،فيتو
وزير الأوقاف،فيتو

تنسيقية شباب الأحزاب، بحثت مبادرة رعاية النشء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزارة الأوقاف، تفعيل وتطوير الخطاب الديني، وذلك بهدف تجنيب النشء الفكر المتطرف الذي يواجه المجتمع ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.
 

أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء 

تنسيقية شباب الأحزاب، والتقى وفد التنسيقية، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم إطلاع الوفد على أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء في جميع محافظات مصر. 
 

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وأبدى محمد مختار جمعة، ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشاد باهتمام التنسيقية بمبادرات مشروع البناء المتعدد. 
 

تنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية

تنسيقية شباب الأحزاب، وتطرق اللقاء أيضا إلى ضم الكتب التي تصدرها الوزارة إلى مكتبة التنسيقية، وتنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية مع الأطفال والعمل على توعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة. 
 

وفد التنسيقية 

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة رحاب عبد الغني منسق المبادرة والنائب محمد طارق عضوا مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن السيد، دينا المقدم، يوستينا رامي، هاجر سعد الدين، محمد طه.
جدير بالذكر أن «رعاية النشء» هي إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد.

 

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