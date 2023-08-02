مبادرة رعاية النشء بالتنسيقية تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزارة الأوقاف
تنسيقية شباب الأحزاب، بحثت مبادرة رعاية النشء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع وزارة الأوقاف، تفعيل وتطوير الخطاب الديني، وذلك بهدف تجنيب النشء الفكر المتطرف الذي يواجه المجتمع ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في المجتمع.
أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء
تنسيقية شباب الأحزاب، والتقى وفد التنسيقية، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم إطلاع الوفد على أبرز المجهودات التي تقوم بها الوزارة لرعاية النشء في جميع محافظات مصر.
وأبدى محمد مختار جمعة، ترحيبه بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار تكثيف الجهود لرعاية وحماية النشء، كما أشاد باهتمام التنسيقية بمبادرات مشروع البناء المتعدد.
تنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية
تنسيقية شباب الأحزاب، وتطرق اللقاء أيضا إلى ضم الكتب التي تصدرها الوزارة إلى مكتبة التنسيقية، وتنظيم ورش عمل داخل مقرات التنسيقية مع الأطفال والعمل على توعية الفئات المستهدفة وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة.
وفد التنسيقية
ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة رحاب عبد الغني منسق المبادرة والنائب محمد طارق عضوا مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن السيد، دينا المقدم، يوستينا رامي، هاجر سعد الدين، محمد طه.
جدير بالذكر أن «رعاية النشء» هي إحدى مبادرات مشروع البناء المتعدد، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣، وذلك إلى جانب مبادرات التماسك الأسري، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة، وهيئة تنمية الصعيد.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.