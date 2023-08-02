محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام بحد أدنى 190 درجة

اعتمد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات. وذلك بحسب الأماكن الشاغرة والكثافات المتاحة في المدارس بالإدارات التعليمية.

واعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.

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