محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام بحد أدنى 190 درجة
اعتمد اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 ليقبل بحد أدنى بمجموع 210 درجات. وذلك بحسب الأماكن الشاغرة والكثافات المتاحة في المدارس بالإدارات التعليمية.
واعتمد المحافظ تنسيق فصول الخدمات المسائية ثانوي عام مسائي للعام الدراسي 2023/ 2024 بحد أدنى 190 درجة، وذلك طبقًا للكثافات المتاحة وطلبات أولياء الأمور المقدمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.