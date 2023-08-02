سيميوني: ريال مدريد وبرشلونة مصدر قوة الليجا الإسبانية

الدوري الإسباني، أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن لديه فريقا متوازنا وجاهزا لمنافسة ريال مدريد وبرشلونة على الليجا خلال موسم 2023-2024.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية:"الدوري الإسباني صعب للغاية، هناك وحشان أمامنا هما ريال مدريد وبرشلونة، ينبغي الفوز عليهما من أجل تحقيق اللقب، هما مصدر قوة الليجا الإسبانية ولدينا ما يمكننا من المنافسة معهما كما فعلنا دوما".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه بداية من الموسم المقبل سيعاني فريقه خلال مرحلة تحول في الجوانب الكروية التي لطالما تميز بها منذ وصوله للروخيبلانكوس في 2011.

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وأضاف "إذا تمت المقارنة مع ذي قبل فإننا نرغب في الخروج بالكرة من الخلف الآن حين تكون بحوزتنا، هذا أمر جديد نوعا ما ونتحسن فيه يوما بعد يوم. كما نزيد من جرعة الشراسة حين نفقد الكرة".

برشلونة يفوز علي ميلان

فاز برشلونة على ميلان بهدف، في الودية التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، بالجولة التحضيرية في الولايات المتحدة.



سجل أنسو فاتي جناح برشلونة، هدف المباراة الوحيد.

جاء الهدف إثر انطلاقة سريعة للظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، ليمرر الكرة إلى فاتي بالجهة اليسرى من منطقة الجزاء، ليمر ويطلق تسديدة صاروخية في شباك الروسونيري.



وكان برشلونة الأخطر في اللقاء وأضاع العديد من الفرص، أبرزها تسديدة زاحفة من جوليس كوندي ارتطمت بالقائم الأيسر لميلان.



استبعاد ديمبلي



وشهد اللقاء استبعاد تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، للثنائي فرانك كيسيه وعثمان ديمبلي، ليثير التكهنات حول رحيلهم هذا الصيف.



الفريق الكتالوني حقق الفوز في اللقاء الودي الثاني على التوالي، بعد الانتصار بالكلاسيكو منذ أيام على ريال مدريد بنتيجة (3-0)، فيما خسر مباراة واحدة أمام آرسنال (5-3).



أما ميلان فلم يحقق أي فوز خلال جولته الصيفية في الولايات المتحدة، بعدما خسر أمام ريال مدريد وبرشلونة، فيما تعادل مع يوفنتوس.

