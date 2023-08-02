الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأزهر يبحث تفعيل نظام جوائز التميز الداخلية بقطاعات المشيخة

جائزة مصر للتميز
جائزة مصر للتميز الحكومي،فيتو

التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وقيادات قطاعات مشيخة الأزهر الشريف لبحث آليات تفعيل جوائز التميز الداخلية على مستوى القطاعات الرئيسية للمشيخة.

أهداف رؤية مصر 2030

وخلال اللقاء أشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن إطلاق الجوائز الداخلية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".

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جائزة مصر للتميز الحكومي،فيتو

كما أشادت سهى سعيد بمبادرة المشيخة لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي واستعدادها الكامل لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق النظام على مستوى قطاعات المشيخة، مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني الكامل وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مراحل الجائزة.


 جوائز المؤسسات التعليمية


واستعرض د/ محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية مهام ومسؤوليات فريق عمل الجوائز الداخلية، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية، والمخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، تدريب سفراء التميز ثم فتح باب الترشح والذي تتبعه عمليات التقييم مع توضيح هيكلية فرق التقييم وآلية وأدوات التقييم وكذلك مراحل التقييم التي تشمل التقييم المكتبي، التقييم التوافقي، اعداد قائمة المرشحين المختصرة، الزيارات الميدانية وصولا الى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين بالإضافة الى تعميم افضل الممارسات  للاستفادة منها في عمليات التحسين والتطوير في الدورات القادمة.

المجلس الأعلى للأزهر الشريف

ومن جانبه أشاد الدكتور/ إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر، مشيرًا  إلى حرص الأزهر على المشاركة بفاعلية في أعمال الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.

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المؤسسات التعليمية جائزة مصر للتميز الحكومي مشيخة الازهر الشريف قطاعات الدولة الأزهر الشريف

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