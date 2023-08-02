الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والنصر السعودي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

البطولة العربية ، يقام اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع النصر السعودي في البطولة العربية. 

ومن المنتظر أن يحضر أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات وسيتم الاتفاق على زي الفريقين قبل مواجهة الغد.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له غدا الخميس  في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم  قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

 يستعد نادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي غدا الخميس  ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

 

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي غدا الخميس  3 أغسطس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

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وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1. 

ولم يتبقى  للزمالك سوى فرصة وحيدة للتأهل وهي الفوز على النصر والوصول للنقطة السادسة، لتجاوز دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة الشباب والمنستيري.

 

 

ولا شك أن الخسارة بكل تأكيد تعني خروج الزمالك من سباق التأهل، وتضمن صعود النصر والشباب سويا.

أما التعادل قد يضمن للزمالك الصعود، لأنه سيصل إلى النقطة الرابعة، ولكن بشرط هزيمة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، لأن التفوق سيكون للفريق الأبيض بفارق الأهداف.

فيما يحتاج النصر والشباب لتحقيق التعادل فقط لضمان التأهل سويًا عن هذه المجموعة في الجولة الأخيرة.

ويصعد النصر حال تحقيق التعادل أو الفوز، كما أن الخسارة قد تضمن للنصر التأهل، حال خسارة الشباب أمام الاتحاد المنستيري.

والعكس أيضا، يصعد الشباب حال الفوز أو التعادل أو الهزيمة بشرط فوز الزمالك على نظيره النصر.

ولا يملك الاتحاد المنستيري، أي فرص للتأهل عن هذه المجموعة، بعدما خسر أول مباراتين في دور المجموعات.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. النصر (4 نقاط من مبارتين)
  2. الشباب (4 نقاط من مبارتين)
  3. الزمالك (3 نقاط من مبارتين)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

 

 

جوائز البطولة العربية 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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