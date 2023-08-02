الأربعاء 02 أغسطس 2023
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سياسة

سولاف درويش: تمثيل المرأة في النقابات العمالية لا يتواكب مع مكتسباتها الحالية

سولاف درويش،فيتو
سولاف درويش،فيتو

صالون التنسيقية، قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه في خلال الـ 15 سنة الماضية، كان هناك توقف لمدة 12 عاما في اختيار نقابيين جدد ولم يكن هناك صف ثاني ودماء جديدة للنقابيين حتى تم إجراء الانتخابات في 2017 بعد تعديل القانون، والتي كان معظم المشاركين فيها غير مؤهلين للعمل النقابي، مضيفة أنه حتى الانتخابات الأخيرة في 2021 لم يكن هناك تمثيل حقيقي للمرأة بما يتواكب مع ما يحدث من قبل القيادة السياسية من مكتسبات وتمكين.
 

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جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تحديات العمل النقابي في مصر». 
 

4 سيدات يرأسون النقابات العمالية

صالون التنسيقية، وأضافت سولاف، أنه برغم ضعف المكاسب التي حصلت عليها المرأة في النقابات العمالية إلا أنها استطاعت الوصول إلى رئاسة النقابات فهناك 4 سيدات يرأسون النقابات العمالية، مشيرة إلى أن هناك ضعفا في تأهيل العنصر البشري من معرفة بالقانون واللائحة وأن يكون قادرا على التفاوض الجيد.
 

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وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها عاصرت الفجوة التي حدثت خلال الفترة التي لم تجر فيها انتخابات.
 

المشاركون بالصالون 

صالون التنسيقية، أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

 

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صالون التنسيقية نواب التنسيقية لجان التنسيقية العمل النقابى المرأة

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