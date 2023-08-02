تحدٍ جديد لكرة اليد المصرية، منتخب الناشئين يسجل حضوره في المونديال، ولقب 2019 يصعب مهمته

كرة اليد، تخوض كرة اليد المصرية تحدي جديد من خلال مشاركة منتخب الناشئين مواليد 2004 بقيادة وائل عبد العاطي المدير الفني، في منافسات بطولة العالم المقامة في كرواتيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات الدولية.

تحدٍ جديد لكرة اليد المصرية

ويسعى منتخب الناشئين لتحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في بطولة العالم، من أجل محو الصورة السيئة التي تركها منتخب الشباب بعد احتلاله المركز الـ9 في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا واليونان.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئين مواجهة قوية اليوم أمام منتخب اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العالم، وهي مباراة هامة الفوز بها سيضمن بنسبة كبيرة التأهل لدور الـ16.

موعد مباراة مصر واليابان

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واليابان في الـ2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل مباشرة على قناة أون تايم سبورتس.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اليابان وأيسلندا والتشيك.

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جدول مباريات منتخب كرة اليد

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

مصر × اليابان - 1 أغسطس | 2:30 ظهرا

مصر × التشيك - 2 أغسطس | 2:30 ظهرا

مصر × أيسلندا - 4 أغسطس | 4:30 عصرا

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.

وخاض منتخب الناشئين لكرة اليد برنامج إعداد قوي قبل المشاركة في البطولة تضمن 4 مباريات ودية أمام منتخبات السويد والنرويج والدنمارك وكرواتيا.

وكان المنتخب قد خاض أيضا معسكرا مغلقا في البحرين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، خاض خلاله عددا من المباريات الودية.

قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة اللاعبين في معسكر البحرين كل من: محمد أشرف - عمر أسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمي - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد حسن - محمد صلاح - بلال إبراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدي - معاذ عزب - أحمد تغيان.

ويمني اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، النفس بتحقيق نتيجة جيدة في بطولة العالم للناشئين والسعي لتكرار إنجاز النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت عام 2019، وحصد الفراعنة لقبها بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية.

ويواجه اتحاد كرة اليد حاليا موجة من الانتقادات بسبب تراجع نتائج المنتخبات الوطنية على مستوى المشاركة في البطولات الدولية، وأشارت أصابع الاتهام لمسئولي اللجنة المعينة بالتسبب في ما يحدث بسبب تضارب القرارات الخاصة بتعيين الأجهزة الفنية.