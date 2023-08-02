وزير القوى العاملة الأسبق: غياب التدريب من أبرز تحديات العمل النقابي

صالون التنسيقية، قالت الدكتور ناهد عشري، وزير القوى العاملة الأسبق، إن هناك عدد من التحديات التي تواجه النقابات العمالية ولعل من أهمها التحديات التشريعية، وغياب التدريب وكذلك غياب المرأة في آخر انتخابات حدثت في النقابات العمالية، مشيرة إلى أن من بين التحديات التشريعات الخاصة بعلاقات العمل ولابد من وجود حلول متوافقة مع التطور التكنولوجب والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تحديات العمل النقابي في مصر».



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الجامعة العمالية لها دور كبير في التدريب وعقد ورش عمل

صالون التنسيقية، وأضافت أن الجامعة العمالية كان لها دور كبير في التدريب وعقد ورش عمل، وتعليم التفاوض، واتحاد العمال، وإخراج الكوادر وتعليم اسلوب التفاوض الجيد، كذلك كان لدى عضو اللجنة النقابية لدية خبرة يستطيع من خلالها التفاوض بشكل جيد، لافتة إلى أن هناك قلة في تمثيل المرأة في النقابات العمالية.



المشاركون بصالون التنسيقية

صالون التنسيقية، أدارت الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، د. هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود الدسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كابتن أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.