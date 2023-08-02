لحظة مؤثرة لفتح باب الكعبة المشرفة استعدادًا لغسلها (فيديو)

غسل الكعبة المشرفة، بثت رئاسة شؤون الحرمين مقطع فيديو للحظة فتح باب الكعبة المشرفة، من قبل عائلة بنو شيبة، وذلك من خلال رئاسة الحرمين الشريفين، وذلك استعدادًا لغسل الكعبة المشرفة.

لحظة فتح باب الكعبة المشرفة لغسلها

وعن غسل الكعبة المشرفة، أظهر مقطع الفيديو قيام كبار عائلة بنو شيبة، المسئولين عن الكعبة المشرفة والذين يملكون مفاتيح الكعبة منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفتح باب الكعبة استعدادًا لغسلها، حيث تعالت الأصوات المعتمرين في ساحة المسجد الحرام بمجرد رؤية فتح باب الكعبة.

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لحظة فتح باب الكعبة لغسلها، فيتو



يذكر أن رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت مؤخرًا، جاهزيتها وكامل استعداداتها لغسل الكعبة المشرفة، وفق لما أعلنته الرئاسة لمنظومة الخدمات المتطورة.

أعضاء السلك الدبلوماسي يشاركون في غسل الكعبة

وذكر ماهر الزهراني، المتحدث باسم شئون الحرمين الشريفين، أنه شارك في غسيل الكعبة المشرفة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء بعثات الحج، حيث شاركوا في عملية غسيل الكعبة على مراحل متتابعة.

لحظة فتح باب الكعبة المشرفة عبر سناب #رئاسة_شؤون_الحرمين استعدادًا لـ #غسل_الكعبة_المشرفة pic.twitter.com/qyuzu7Z6K2 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) August 2, 2023



كما قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتطيب وإطلاق البخور في المسجد الحرام، وذلك بعد انتهاء أعمال غسل الكعبة المشرفة، وأكدت إدارة الطيب والبخور بأنها قامت بتبخير المسجد الحرام والمصليات وكافة جنبات المسجد الحرام، كما قامت بتطييب الكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر، بدءًا من الحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.

باب الكعبة المشرفة، فيتو

غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم

وأكد متحدث رئاسة شؤون الحرمين، ماهر بن منسي الزهراني، أن الاستعدادات لغسل الكعبة المشرفة حدث من قبل وكالات رئاسة الحرمين، بالتعاون مع وكالتي الكسوة والمعارض، اللاتي ساهمتا في مناسبة غسل الكعبة المشرفة.

تطيب الكعبة المشرفة، فيتو



كما تم غسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بمسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بالمخلوط، حيث قام بذلك الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأدي ركعتي السنة بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن عملية غسل الكعبة المشرفة تتم مرتين في العام الواحد، الأولى في الـ15 من شهر شعبان، والثانية في شهر محرم. ومع جائحة كورونا كانت الكعبة تُغسل مرة واحدة في السنة، وتكون في يوم 15 من شهر محرم.

الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة

أما الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة والمصنوعة من النحاس، فكانت عبارة عن 4 جالونات سعة 10 لترات تحتوي على الخلطة الخاصة بغسل الكعبة، مكونة من دهن العود الفاخر وعطر الورد، وماء الورد ممزوج بماء زمزم، بالإضافة لمجموعة من الورد الطائفي والعنبر، التي يتم خلطها مع ماء زمزم.

كما يستخدم في غسل الكعبة المشرفة 4 مكانس قش، ذات مسكات من الفضة، لكنس النمش والشوائب داخل الكعبة. و4 مماسح أخرى ذات مسكات من مطلية الفضة، لمسح جدران الكعبة في الأماكن المرتفعة والبعيدة عن متناول اليد.

بالإضافة لـ 4 قطع من القماش، ذات مسكات خشبية لمسح أرضيات الكعبة وتجفيف مياه الغسيل بها. ووعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة، مع طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد.



كما يستخدم جالون لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد، وقطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، وطيب خاص لكسوة الكعبة، ومكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والأتربة قبل الغسيل.

وتستخدم مكنسة يدوية لتوزيع العطر الخاص بالكعبة المشرفة، دون أن تعيق حركة قاصدي المسجد الحرام، وماء الورد لتطييب الكعبة من الداخل كالأرضية والجدار الداخلي.