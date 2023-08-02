زلزال قوي يضرب الهند
أفاد المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، بوقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، في سواحل جزر أندمان ونيكوبار جنوب شرقي الهند.
زلازل في الهند
وأضاف بيان المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند، اليوم الأربعاء، أن الزلزال وقع على بعد 257 كم من منطقة كامبل باي، وعلى عمق 10 كم.
ووفقا للبيان، فإنه لم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وعلى جانب آخر، كانت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة قونية التركية.
وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع علي عمق 7.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.
انقطاع الكهرباء
ذكرت تقارير إعلامية أن شخصا لقي حتفه فيما انقطعت الكهرباء عن مئات آلاف السكان في جنوب اليابان الأربعاء لدى اقتراب إعصار مصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة.
إلغاء رحلات وتعليق إجازات
أُلغيت مئات الرحلات إلى أوكيناوا وغيرها من الجزر في المنطقة حيث علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر.
هيئة الأرصاد اليابانية
وصاحبت الإعصار “خانون” الذي وصفته هيئة الأرصاد اليابانية بأنه “قوي جدا” رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة.
وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن 220,580 منزلا، أي حوالى 35 في المئة من إجمالي المنازل في المنطقة.
تحذير لسكان منطقة كاجوشيما
وصدر تحذير لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاجوشيما إذ دعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث.
وذكرت الوكالة أن 11 شخصا في أوكيناوا أصيبوا بجروح طفيفة.
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