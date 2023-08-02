وفاة هنري كونان رئيس ساحل العاج الأسبق

أعلنت شبكة فرانس 24 وفاة حاكم ساحل العاج الأسبق، هنري كونان بيديه، اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما، وفق ما ذكرت.

حاكم ساحل العاج

أكد أقارب لرئيس ساحل العاج الأسبق نبأ وفاته لوكالة "رويترز".

حكم بيديه ساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في عام 1999 ويعد أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا لفترة طويلة.

انتخاب حاكم ساحل العاج

حاول العودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020، وكان يبلغ حينها 86 عاما.

عمل بيديه على الترويج لقضية "الهوية الإيفوارية"، والتي أثارت التوترات بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين أصليين في الجنوب والشرق، والعديد من العمال الأجانب من البلدان المجاورة.

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نجل مزارع بسيط

ولد بيديه، وهو نجل مزارع بسيط، في 5 مايو 1934 في دادييكرو، على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة الاقتصادية أبيدجان وكان من النابغين في المدرسة، وكان من بين 100 طالب واعد اختيروا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي للدراسة في فرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بواتييه.

مؤهلات حاكم ساحل العاج

في عام 1959، التحق بالسلك الدبلوماسي الفرنسي وعمل مستشارًا للسفارة الفرنسية في واشنطن.

بعدما حصلت ساحل العاج على استقلالها عام 1960، تم تعيين بيدي سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة، ومع تأهله للعمل السياسي أكثر، فبعد 6 سنوات، عندما بلغ من العمر 32 عاما، تم تعيينه مسؤولًا عن الاقتصاد.

