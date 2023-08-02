الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة هنري كونان رئيس ساحل العاج الأسبق

هنري كونان رئيس ساحل
هنري كونان رئيس ساحل العاج الأسبق، فيتو

أعلنت شبكة فرانس 24 وفاة حاكم  ساحل العاج الأسبق، هنري كونان بيديه، اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما، وفق ما ذكرت.

حاكم ساحل العاج

أكد أقارب لرئيس ساحل العاج الأسبق نبأ وفاته لوكالة "رويترز".

حكم  بيديه ساحل العاج منذ 1993 حتى الإطاحة به في عام 1999 ويعد  أحد أقدم السياسيين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا لفترة طويلة.

انتخاب حاكم ساحل العاج 

حاول العودة إلى منصبه في انتخابات الرئاسة التي فاز بها منافسه السياسي الرئيس الحسن وتارا عام 2020، وكان يبلغ حينها 86 عاما.

عمل  بيديه على الترويج لقضية "الهوية الإيفوارية"، والتي أثارت التوترات بين من يعتبرون أنفسهم مواطنين أصليين في الجنوب والشرق، والعديد من العمال الأجانب من البلدان المجاورة.

Advertisements

 نجل مزارع بسيط

ولد بيديه، وهو نجل مزارع بسيط، في 5 مايو 1934 في دادييكرو، على بعد 300 كيلومتر شرق العاصمة الاقتصادية أبيدجان وكان من النابغين في المدرسة، وكان من بين 100 طالب واعد اختيروا في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي للدراسة في فرنسا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بواتييه.

مؤهلات حاكم ساحل العاج 

في عام 1959، التحق بالسلك الدبلوماسي الفرنسي وعمل مستشارًا للسفارة الفرنسية في واشنطن.

بعدما حصلت ساحل العاج على استقلالها عام 1960، تم تعيين بيدي سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة، ومع تأهله للعمل السياسي أكثر، فبعد 6 سنوات، عندما بلغ من العمر 32 عاما، تم تعيينه مسؤولًا عن الاقتصاد.
 

مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة ساحل العاج

تصفيات أفريقيا، زامبيا تفوز على ساحل العاج بثلاثية نظيفة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

رئيس ساحل العاج ساح العاج رئيس ساحل العاج الأسبق

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 25 شخصا في انهيار مبنى بساحل العاج

تصفيات أفريقيا، زامبيا تفوز على ساحل العاج بثلاثية نظيفة

مجهولون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة ساحل العاج

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية