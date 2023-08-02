الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

شوبير: الأهلى يقيد إمام عاشور ورضا سليم فى القائمة الثانية (فيديو)

رضا سليم، فيتو
رضا سليم، فيتو

الأهلى، أكد الأعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى مع شوبير المذاع على اذاعه أون سبورت أن النادى الأهلى سوف يقوم بقيد ثنائى القلعه الحمراء الجدد إمام عاشور ورضا سليم ضمن قائمة الفريق الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

 

وأشار شوبير أن فترة القيد الثانية ممتد حتى 14 سبتمبر المقبل وأن الأهلى كان بإمكانه قيد الثنائي ضمن القائمة الأولى التى تم إرسالها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

Advertisements

 

الأهلي يتعاقد مع رضا سليم

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

 

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

 

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.

 

وصول رضا سليم إلى القاهرة

وكان في استقبال رضا سليم فور وصوله إلى مطار القاهرة سمير عدلى المدير الاداري بالنادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

 

سبب تأخر وصول رضا سليم

وكشف موقع هسبورت المغربي أن رضا سليم، كان من المتوقع أن يصل القاهرة الجمعة، قبل أن يتأخر موعد سفره بسبب بعض المشاكل المتعلقة بجواز السفر.

 

 

 

أرقام رضا سليم مع الجيش الملكي

يعد اللاعب المغربي رضا سليم أبرز العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما قدم أداء مميزا مع فريقه الجيش الملكي المغربي، وتوج معه مؤخرا بلقب الدوري.

 

وفي السطور التالية أرقام وإحصائيات اللاعب رضا سليم مع فريقه الجيش الملكي هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية:

 

شارك اللاعب رضا سليم  رفقة الجيش الملكي في مختلف البطولات المحلية في 39 مباراة بين الدوري والكأس استطاع تسجيل 13 هدفا وصنع 14 ليساهم اللاعب في 27 هدفا رفقة فريقه في الموسم الماضي.

 

وشارك رفقة منتخب بلاده في مباراة دولية واحدة كانت في عام 2021.

 

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

 

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرا بالنادي الأهلي.

 

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الأهلي أحمد شوبير رضا سليم إمام عاشور اخبار الرياضة

مواد متعلقة

الأهلى، حسن حمدي الملقب بـ وزير الدفاع في القلعة الحمراء يحتفل بعيد ميلاده الـ74

كأس مصر، محاضرة بالفيديو من كولر للاعبي الأهلى استعدادا لمواجهة المصرى

كأس مصر، الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدي

حقيقة قطع الأهلي العلاقات مع فيوتشر بعد فشل صفقة “بوبو"

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية