افتتاح الشهر العقاري بقرية أولاد سيف في الشرقية

افتتح الدكتورجلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس مكتب الشهر العقاري بقرية أولاد سيف التابعة لمركز ومدينة بلبيس والذي أنشئ بمبنى مجمع الخدمات المقام بالجهود الذاتية بالمنطقة أمام مسجد الأربعين بالقرية.

كان في استقباله سهام نسيم نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس لشئون الوحدات المحلية وأحمد الجنزوري رئيس الوحدة المحلية ولفيف من عمد قري الوحدة المحلية بأولاد سيف وحشد كبير من أهالى القرى التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف

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جهود متواصلة على أرض الواقع

وأعرب الجميع عن فخرهم بما يلمسونه من جهود متواصلة على أرض الواقع تعمل على رفع شأن المواطنين وتسهيل وصول الخدمات إليهم في كل مكان هذا وقد أستمع عبدالكريم إلى عدد من مطالب المواطنين بالقري وأصدر تعليمات فوريه لرئيس الوحدة المحلية بأولاد سيف بسرعه الاستجابة دائما لمشاكل المواطنين والتحرك الفورى لحلها فهدفنا دائما راحة المواطن البلبيسي وسلامته وأمنه

تنفيذ توجيهات الدكتور المحافظ

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل المتواصل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شدد رئيس مركز ومدينة بلبيس على تكثيف حملات النظافة والتجميل وانطلقت اليوم حملة نظافة مكبره لتشمل كافة أنحاء مدينة بلبيس حيث تم رفع تراكمات القمامه من شارع سعد زغلول وشارع المحطه الإدارة التعليمية القديمة وشارع جمال عبد الناصر وحى المتاجروشارع بورسعيد ومازال العمل مستمر حتى الساعه لرفع تراكمات القمامه من مختلف المناطق

الحملات متواصلة ولن تتوقف

مؤكدا أن الحملات متواصلة ولن تتوقف سعيًا نحو مظهر حضارى وجمالى لمركز ومدينة بلبيس وبيئة صحية نظيفه لكل مواطن كما طالب رئيس مركز ومدينة بلبيس بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وفصل الكهرباء عن عدد من أعمدة الإنارة يتابع أعمال فصل التيار الكهربائي عن عدد من أعمدة الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية وميادين مركز ومدينة بلبيس والذي يأتى في ظل توجهات الدولة نحو ترشيداستهلاك الكهرباء

ادارة المخلفات الصلبة ببلبيس

ويواصل عمال ادارة المخلفات الصلبه والبلديه بمجلس المدينه ببلبيس رفع وإزالة كافة تراكمات القمامه من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس وتستمر حملات النظافه من أجل الوصول إلى بيئة صحيةنظيفه ومظهر حضارى وجمالى يليق بمدينة بلبيس وعراقة تاريخها

تكثيف حملات المتابعة وازالة الاعلانات

وتنفيذا لتعليمات الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بضرورة تكثيف حملات المتابعه وازاله كافه الاعلانات المخالفه شدد على كافة رؤساء الوحدات المحلية بإزالة كافة الإعلانات المخالفه بنطاق الوحدات المحلية حيث قام فريق عمل الوحدة المحلية بالعدليه بالتعاون مع قسم الإعلانات برئاسه مركز ومدينة بلبيس بشن حملة لازاله الإعلانات المخالفه بنطاق الوحدة المحلية بالعدلية وقد أسفرت الحملة عن إزالة عدد(٦) لافتات إعلانية مخالفة كما تابع رئيس مركز ومدينة بلبيس الحملة التي شنتها الوحدة المحلية بكفر ابراهيم العايدى والتى أسفرت عن إزالة عدد (٤) إعلانات مخالفة من قريه الكفر القديم مؤكدا على استمرار وتواصل هذه الحملات بكافه الانحاء للوصول إلى مظهر حضارى وجمالى يليق بمركز مدينة بلبيس

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