مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس في حماية قوات الاحتلال

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن مستوطنون اقتحموا الليلة الماضية، قبر يوسف في نابلس، بحماية من الجيش الإسرائيلي وذلك ضمن مشروع تقوم به إسرائيل، حيث تعلن افتتاح أطول جسر معلق في القدس الشرقية.

حجارة وعبوات وزجاجات حارقة

ولفتت المراسلة إلى أن مواجهات اندلعت خلال الاقتحام، تخللها إلقاء حجارة وعبوات وزجاجات حارقة وإشعال إطارات.

وعلى الجانب الأخر أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام عدة مناطق بالضفة الغربية.

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اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين بجروح، وصفت إحداهما بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

في السياق نفسه، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام بلدة سلواد قرب رام الله.

حملة مداهمات واسعة

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وشنت حملة مداهمات واسعة، اعتقلت خلالها ثلاثة أشقاء، بعد اقتحام منزلهم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس أمس الثلاثاء.