الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،ڤيتو
موانئ البحر الاحمر،ڤيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وتصدير 5000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق ووصول 420 سيارة بوزن 840 طن لميناء بورتوفيق  

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 665 شاحنة و572 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 389 شاحنة و524 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000طن بضائع، 276 شاحنة و48 سيارة. 

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حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن 160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة وبريدج.

 

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة  SEA WAVE وعلى متنها420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة، وغادرت  السفينة  GOLD LUCKY  و على متنها 5000 طن دقيق متجهة إلى اليمن.

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1770 راكبا بموانيها.


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