إقبال من أطفال الإسماعيلية على ورشة الطرق على المعادن (صور)

شهد مرسم قصر ثقافة الإسماعيلية، اقبالا من الأطفال والنشء على فعاليات، ورشة الطرق علي المعدن، والتي تقام ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتقام الورشة تحت إشراف شيرين عبد الرحمن، رئيس فرع ثقافة الإسماعيلية، وبرعاية الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي.

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

فن الطرق على المعادن

و بدأت فعاليات الورشة بالتعرف علي طرق الطرق علي المعادن من قبل الفنان ماريان مجدى معلم تربية فنيه مدربة الورشة، منها الطرق علي ورق الالومنيوم المقوى، وعمل أشكال مختلفة منها الفراشة، الحصان، الورد، المجسمات، بالضغط علي الأشكال للخروج علي الوجه الاخر.

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جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

الخامات المستخدمة في الورشة

وذلك من خلال الخامات المستخدمة مثل أقلام فاضية السفنج، المسطرة، قلم رصاص، قطر، ورق الالومنيوم.

وتأتي تلك الورشة ضمن فعاليات خطة الأنشطة الصيفية لفرع ثقافة الإسماعيلية، والتي تستهدف تعليم الأطفال بعض الفنون التشكيلية وأعمال الهاند ميد، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المختلفة.



جانب من فعاليات الورشة، فيتو

جانب من فعاليات الورشة، فيتو

ومن جهة أخرى كان قد اطلق فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن مدير الفرع، وتحت رعاية الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، سلسلة ورش لتعليم الأطفال الرسم وذلك ضمن خطة النشاط الصيفي.

مكان الورش الفتية

شهد قصر ثقافة الاسماعيلية، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية الهامة والتى كان من أبرزها ورشه تعليم الرسم بالألوان المائية للأطفال ضمن أنشطة الفنون التشكيلية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

تعريف الالوان المائية

حيث بدأت أعمال الورشة بنبذة عن تعريف عن الألوان المائية، وهي الألوان وسيطها مائى أو خلطها بالماء ويمكن الرسم بها بتخفيفها بالماء لكي تعطي درجة الشفافية العالية ولها تأثير قوي على المشاهد وسهل تنظيف فرش الرسم الخاصة بالماء.

خلط ألوان الماء

كما يسهل خلط الأالوان الأساسية والفرعية للحصول على الدرجات المناسبه ومن مميزات الالوان المائيه أنها تجف سريعًا وغير ضارة بالأطفال لهذا اقبال الاطفال على استخدامها في رسوم المناظر الطبيعيه والرسم الخارجي.

قامت بتنفيذ الورشة الفنانة سماح على واستهدفت الورشة 20طفلا وطفلة، تتراوح أعمارهم من 6 أعوام حتى 15 عاما.

عروض فنية

بالإضافة لعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية علي أنغام السمسمية منها سارة الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا ذلك علي مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية.

واقيمت الفعاليات بإشراف شيرين عبد الرحمن مديرفرع ثقافة الإسماعيلية، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.





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