أبرز المعلومات عن تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة تنفيذا لتكليفات الرئيس

اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلًا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدًا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأبرز مستجدات تطوير معهد ناصر:

- تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة.

- وجه الرئيس مؤخرا بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لاسيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح "مدينة النيل الطبية المتكاملة".

- تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا جهود تطوير معهد ناصر للعلاج، بإضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، واستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، وكذلك المنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.

مخطط تطوير معهد ناصر

- المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف تردد سنويًا ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

- مخطط تطوير معهد ناصر سيشمل إضافة مباني جديدة لأمراض الباطنة والأطفال والعيادات الخارجية مركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية.

- سيشمل مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري وتوسيع مبنى الأورام.

- خطة تطوير مستشفى معهد ناصر ليصبح مركزا متكاملا لتقديم الخدمات بكافة التخصصات الطبية والبحثية وفقا للمعايير المصرية والعالمية في إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المنشأت الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

- مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات، فضلا عن خلق بيئة عمل محفزة للفرق الطبية.

تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الباطنة الأطفال القلب الصدر

- تطوير المباني القائمة ومباني الإنشاء الجديد بالمستشفى حيث يتم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الباطنة الأطفال القلب الصدر جراحة الصدر مناظير الشعب الهوائية والصدر الرمد وحدة المناظير والجهاز الهضمي وإحلال وتجديد أقسام الرعاية والعمليات والتعقيم المركزي والصيدلية الرئيسية ووحدة الغسيل الكلوي وبنك الدم والمعمل إلى جانب استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة تشمل وحدة السكتة الدماغية جراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية وحدة تأخر الإنجاب وحدة جراحات السمنة بنك العظام وحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين خدمة العلاج الإشعاعي عالي الدقة خدمة الموجات الصوتية عن طريق المنظار وحدة غسيل كلى أطفال.

- أعمال التطوير تشمل إنشاء مبنى للعيادات الخارجية بطاقة 60 عيادة تضم تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والأوعية الدموية والجهاز الهضمي وجراحة التجميل والتخدير والسكر والغدد الصماء والكلى والسمعيات وجراحة المخ والأعصاب وجراحة العظام والمفاصل وجراحات اليد والقلب الجراحة العامة والموجات الصوتية للقلب والصدر والجلدية والذكورة والتناسلية والعقم ورسم المخ والأعصاب والباطنة وطب وجراحة العيون والمسالك البولية والنفسية والعصبية ورسم القلب وأمراض النساء والتوليد وتنظيم الأسرة وجراحة الصدر وجراحة القلب المفتوح.

- مبنى العيادات الخارجية سيضم خدمات الغسيل الكلوي بطاقة استيعابية 80 سريرا وقسم العلاج الطبيعي وبنك الدم والصيدلية الخارجية والمعمل وقسم الأشعة ووحدة الأسنان.

- التطوير سيتضمن استحداث خدمات جديدة بوحدة المناظير بالمستشفى تشمل غرفة EUS غرفة مناظير أطفال وغرفة مناظير صدر فضلًا عن إنشاء مركز لاستقبال حالات علاج اليوم الواحد الأمراض المناعية التصلب المتناثر بطاقة استيعابية 25 كرسيا.

إنشاء مستشفى للباطنة والأطفال بطاقة استيعابية 175 سريرا داخليا و85 سرير رعاية متوسطة

- مقترح إنشاء مستشفى للباطنة والأطفال داخل معهد ناصر بطاقة استيعابية 175 سريرا داخليا و85 سرير رعاية متوسطة ومركزة في تخصصات الأعصاب الأطفال وصحة المرأة والصدر والقلب والباطنة والروماتويد فضلًا عن استحداث وحدة جراحة العيوب الخلقية لقلب الأطفال وتضم 31 سريرا داخليا ورعاية مركزة وغرفة عمليات.

- مقترح رفع كفاءة مبنى الأورام داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج من خلال إضافة طابقين بالمبنى لتصل طاقته الاستيعابية إلى 100 كرسي للعلاج الكيماوي و3 أسرة بذل و100 سرير داخلي للأطفال والكبار و3 غرف عمليات و20 سرير رعاية فضلًا عن زيادة عدد غرف العمليات الكبرى بالمبنى الرئيسي، وزيادة عدد أسرة أمراض الدم وزرع النخاع لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 71 سريرا.

- رفع الطاقة الاستيعابية في تخصصات جراحة الأوعية الدموية والرمد وجراحة الصدر والوجه والفكين والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية والتجميل والعظام والعمود الفقري.

خطة تنشيط السياحة العلاجية بمستشفى معهد ناصر

- خطة تنشيط السياحة العلاجية بمستشفى معهد ناصر من خلال إنشاء مهبط لطائرات الإسعاف وتفعيل الإسعاف النهري وإنشاء مرسى نيلي أمام مدخل طوارئ المستشفى.

- أعمال التطوير والإنشاء تشمل إنشاء مبنى للورش والمخازن، إنشاء جراج متعدد الطوابق وزيادة الطاقة الاستيعابية لسكن الأطباء والتمريض إحلال وتجديد مداخل المستشفى والشبكات الملحقة بها من شبكات الكهرباء والصرف.

- خطة إنشاء مركز متخصص للبحوث الإكلينيكية طبقًا للمعايير العالمية وذلك من خلال استحداث مركز الإحصاء الطبي، تطوير وتفعيل وحدة العلاج عن بعد تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب وتطوير ورفع كفاءة المكتبة الطبية بالمستشفى.

- المعهد يضم نخبة من أكفأ أساتذة كليات الطب والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية إضافة إلى نخبة من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين.

- المعهد يقدم رعاية طبية متميزة طبقا لمعايير الجودة والسلامة للمرضى من خلال تطبيق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية.

- تطوير معهد ناصر يهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار بجانب رفع كفاءة البنية زمن التحتية لمواكبة التطور الطبي وأيضا تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة.

- عدد مرات التردد على معهد ناصر سنويا يبلغ ٢ مليون مرة.



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