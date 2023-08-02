الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

دراسة 30 طلبا مقدما من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر

جانب من اليوم المفتوح
جانب من اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر

شدد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر على كافة المسئولين والجهات المنوطة بتحري الدقة فى دراسة كل طلب وشكوى مقدمة من المواطنين لضمان منح كل ذي حق حقه، مؤكدًا أنه يتم محاسبة أى مسئول متقاعس عن خدمة المواطنين، مضيفًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين وبحث شكواهم ومطالبهم لضمان تحقيق الاستجابة السريعة وتقديم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات والتعاملات الحكومية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون من خلال انعقاد اليوم المفتوح بمقر ديوان عام محافظة الأقصر.

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ومن جانبه أوضح محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم بحث ودراسة ما يزيد عن 30 طلبا مقدما من المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح برئاسة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر وبحضور  وكلاء المديريات ومديري ومسئولى الإدارات المنوطة.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات إلى جانب الطلبات الخاصة بنقل وتحويل الطلاب ما بين المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة  https://www.shakwa.eg، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو ورقيًا من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.
 

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