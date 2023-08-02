الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

البطولة العربية للأندية،
البطولة العربية للأندية، فيتو

البطولة العربية، تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

 

مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة 

السد القطري X أهلي طرابلس – 4 مساء - SSC HD

الهلال السعودي X الوداد الرياضي – 4 مساء - SSC HD

الشرطة العراقي X الاتحاد السعودي – 6 مساء - SSC HD

الترجي التونسي X الصفاقسي – 6 مساء - SSC HD

وانتهت الجولة الثانية من البطولة العربية التي تقام في المملكة العربية السعودية تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وضمنت فرق التواجد في ربع النهائي وأخرى خرجت وودعت البطولة مبكرًا قبل الجولة الأخيرة.

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ونعرض لكم في التقرير التالي ترتيب مجموعات البطولة العربية واحتمالية الصعود:

المجموعة الأولي 

يتصدرها الاتحاد ورصيده ٦ نقاط وضمن التأهل لربع النهائي وفي المركز الثاني الشرطة العراقي ورصيدهم 4 نقاط يحتاج الفريق العراقي لنقطة وحيدة لضمان التأهل أمام اتحاد جدة بينما يحتاج صاحب المركز الثالث الترجي في الفوز علي الصفاقسي بفارق أهداف جيد ويحتاج لخسارة الشرطة من الاتحاد بينما الصفاقسي خرج من البطولة.

 

المجموعة الثانية

يتصدرها السد القطري بأربع نقاط ويحتاج للتعادل في المباراة المقبلة أمام أهلي طرابلس لضمان التأهل، بينما يأتي في المركز الثاني الفريق الليبي حيث يحتاج للفوز علي السد أو التعادل شرط أن تنتهي مباراة الوداد والهلال بالتعادل، يأتي الوداد ثالثا ويحتاج للفوز على الهلال مع أي نتيجة في المباراة الأخري.

فيما يأتي الهلال رابعًا ويحتاج للفوز علي الوداد وفوز السد علي أهلي طرابلس أو العكس مع أن يصبح فارق الأهداف في صف الفريق السعودي.

 

المجموعة الثالثة

يأتي النصر في الصدارة بأربع نقاط ويحتاج للتعادل أمام الزمالك لضمان التأهل.

بينما يأتي الشباب ثانيًا بأربع نقاط ويحتاج للتعادل أمام الاتحاد المنستيري لضمان التأهل.

يأتي الزمالك ثالثا ورصيده ٣ نقاط يحتاج للفوز علي النصر أو التعادل شرط أن يهزم الشباب أمام الاتحاد المنستيري ففارق الأهداف لصالح الزمالك.

خرج فريق الاتحاد المنستيري رسميًا من البطولة.

 

المجموعة الرابعة  

ضمن الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي التأهل لربع نهائي البطولة 

 

البطولة العربية، فيتو

جوائز البطولة العربية 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

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وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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البطولة العربية الزمالك النصر السعودي السد القطري الاتحاد السعودي

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