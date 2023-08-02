الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

10 نصائح لترشيد استهلاك الثلاجات للكهرباء

خطوات ترشيد استهلاك
خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء للثلاجات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن خطوات خفض فواتير استهلاك الكهرباء للثلاجات، وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتقدم «فيتو» أبرز النصائح لترشيد استهلاك المواطنين من الكهرباء في استخدام الكهرباء:

١- عند وضع الثلاجة في المطبخ أو في المكان المناسب لها في المنزل، يجب الحفاظ على ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط بها ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة..الساخن لداخل الثلاجة. 
٢- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة ومن الأفضل ألا تضعها بجانب الفرن أو البوتاجاز. 
٣- لاتترك باب الثلاجة مفتوحًا دون إغلاقه بإحكام. 
٤- راقب سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، من فترة لأخرى وذلك من أجل تقليل تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.
٥- كما يجب الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة بشكل دوري، مرة أو مرتين في السنة في اسوأ الظروف.
٦- بعد الانتهاء من طهي الطعام لا تضعه ساخنًا في الثلاجة، وينصح بتركه حتى يبرد، حتى لا تخسر طاقة تبريد غير ضرورية.
٧- يفضل أن يكون الفريزر ممتلئ تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج.
٨- إزالة الثلج المتراكم باستمرار.
٩- ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة.
١٠- فصل التيار الكهربى عن الثلاجة في حالة مغادرة المنزل لمدة تزيد عن الأسبوع مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا.

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خطة تخفيف الأحمال الكهربائية 

وكانت لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء واصلت اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

 

إعداد تقرير يومي بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه يتم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، تمت الإشارة خلاله إلى تشكيل مجموعات مرور ومتابعة ميدانية من أمانة شئون إدارة‬‎  ‎‫ الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء لهذا الغرض.

وانتهت إلى عدة نتائج، كان من بينها  قيام معظم المحافظات بتخفيف الأحمال الداخلية، والتزامها بالفعل بإغلاق المحال التجارية في التوقيتات ‬‎ ‎‫المحددة مع مراعاتها لتخفيض إنارة الواجهات، وتم التنبيه على المحافظات التى لم تطبق مختلف القرارات بضرورة الالتزام،  كما التزمت وزارة النقل بغلق إنارة الطرق الرئيسية بين المحافظات.‬‎

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات، تتم متابعتها بلجان متخصصة. 

 

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

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