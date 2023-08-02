الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث مصرع عامل صعقا بالكهرباء

مصرع عامل، فيتو
مصرع عامل، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث مصرع  عامل صعقا بالكهرباء، في منطقة إمبابة، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة بعد الحصول علي تقرير الطب الشرعي.

 

وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان للتعرف علي ملابسات الحادث.

 

مصرع عامل بإمبابة 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوجود جثة بدائرة قسم شرطة إمبابة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل، إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال تواجده بمنطقة إمبابة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

 

مصرع شاب توفي جراء تعرضه للصعق الكهربائى 

وفي حادث آخر، توفى شاب جراء تعرضه للصعق الكهربائى داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقي  مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وإدعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحـــص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل “ الثلاجة ” أثناء انقطاع الكهرباء، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العام.

 

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