تعرف على نسبة الرطوبة بالمدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء للمدن الساحلية الآتية "شرم الشيخ، الغردقة، العين السخنة، رأس سدر، مرسى علم" المطلة على البحر الأحمر، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا.



وتكون حالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج به إلى من 1:1.75 متر ويكون الطقس مشمسا وتتراوح نسبة الرطوبة من 65 % نهارا و30% ليلا واتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية وجنوبية غربية.

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نسب الرطوبة على المدن الساحلية

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء معتدل ليلا.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو):



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للارصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل اخري، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.