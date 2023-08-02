الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

للمصطافين، حالة الطقس اليوم بالمدن الساحلية على البحر المتوسط، واحذر من هذه الظاهرة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء  للمدن الساحلية الاتية "الاسكندرية، العلمين، مطروح، جمصة، رأس البر" المطلة على البحر المتوسط، حيث يسود طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا


وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة حيث تصل نسبة الرطوبة العظمى 93% والصغرى 65%

 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 02 -8-2023 في مصر

حالة الطقس غدًا الأربعاء 2 - 7 -2023 في وادي النطرون

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج به إلى من 1.75:  1متر ويكون الطقس غائم جزئيا واتجاه الرياح شمالية غربية

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ارتفاع نسب الرطوبة خلال يوليو وأغسطس

 

ويشتهر شهرين يوليو وأغسطس  بارتفاع نسب الرطوبة ويعد شهر أغسطس هو الأعلي رطوبة علي الإطلاق خلال العام لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية والقاهرة 80% وهذه النسبة تزيد من الاحساس بحرارة الجو وتأتي نسب الرطوبة العالية من تبخر المياه

وتتبخر المياه الأكثر دفئا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الاحمر وبالتالي تكون المدن المطلة علي البحر الاحمر الأعلي احساسا بالحرارة خلال العام.

وعندما يكون الطقس حار وجافا يمكن احتماله اكثر عندما يكون حار رطب.

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدلا صباحا، حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس  على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

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