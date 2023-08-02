الأربعاء 02 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بينهما دولتان عربيتان، النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية مع 5 بلدان حدودية

النيجر تعيد فتح الحدود
النيجر تعيد فتح الحدود البرية والجوية، فيتو

انقلاب النيجر، أعيد فتح الحدود البرية والجوية للنيجر مع خمس دول حدودية، بعد نحو أسبوع على إغلاقها في أعقاب انقلاب أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، بحسب ما أعلن أحد العسكريين الانقلابيين الثلاثاء عبر التلفزيون الوطني.

 

وقال: "أعيد فتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد اعتبارًا من اليوم".

 

وتزامن ذلك مع هبوط أوَّل طائرة فرنسيَّة تقلُّ 262 شخصًا أجلوا من النيجر، في مطار رواسي شارل ديجول ليل الثلاثاء الأربعاء بُعيد الساعة 01,30 (23,30 ت غ) حسبما أكَّد مصدر في المطار لوكالة فرانس برس، بعد أيَّام قليلة على الانقلاب العسكري في ذلك البلد.

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وقالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيَّة كاترين كولونا لفرانس برس مساء الثلاثاء إنَّ "ثمَّة 262 شخصًا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 330، بينهم عشرات الأطفال"، موضحة أنَّ "جميع الركَّاب تقريبًا مواطنون".

وأعلنت السفارة الفرنسية في نيامي أمس الثلاثاء، أن باريس ستبدأ قريبًا جدًّا في إجلاء مواطنيها من النيجر، حيث تسبب انقلاب الأسبوع الماضي في احتجاجات مناهضة لفرنسا.

وجاء في رسالة وجهتها السفارة إلى المواطنين الفرنسيين أنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي في العاصمة، يجري الإعداد لعملية إخلاء جوي"، وأضافت أن "عمليات الإجلاء ستتم قريبًا جدًّا في فترة زمنية محدودة للغاية".

ونفت فرنسا، التخطيط للتدخل العسكري في  النيجر من أجل إعادة الرئيس المعزول كما أكدت الخارجية الفرنسية ضرورة عودة رئيس النيجر محمد بازوم إلى منصبه.

 

حقيقة التخطيط لتدخل فرنسا عسكريًّا بالنيجر

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عودة رئيس النيجر المعزول من منصبه محمد بازوم ممكنة وضرورية، نافيةً اتهامات المجلس العسكري في النيجر بتحضير باريس لتدخل عسكري في البلاد. 

 

كما أشادت وزير الخارجية الفرنسية بفرق باريس في السفارة بالنيجر في مثل هذه الظروف الصعبة كما قدمت التضامن والدعم لجميع المواطنين الفرنسيين هناك.

 

كما نفت فرنسا مساء الإثنين معلومات تحدثت عن استخدامها وسيلة فتاكة لتفريق متظاهرين، أمام سفارتها في عاصمة النيجر نيامي.

 

وتحدث بعض المسؤولين النيجريين بعد التظاهرة عن إطلاق نار فرنسي برصاص حي على المتظاهرين.


فرنسا تطلق رصاص حي على المتظاهرين في النيجر

وقالت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان في بيان مشترك: بخلاف ما أكده بعض المسؤولين العسكريين النيجيريين، لم يتم استخدام أي وسيلة فتاكة من جانب قوات الأمن الفرنسية.

 

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الرئيس المنتخب محمد بازوم بوركينا فاسو ليبيا مالي

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