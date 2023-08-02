قطع المياه بمدينة 15 مايو لمدة 7 ساعات، اليوم

أعلن جهاز مدينة ١٥ من مايو تأجيل انقطاع المياه بالمرحلة الأولى بالمدينة والسابق إعلانه من الساعة ١ ظهرًا حتى الساعة ٧ مساءً أمس الثلاثاء الموافق ١ / ٢٠٢٣/٨م ونظرًا لإجراء بعض أعمال الصيانة بخطوط شبكات المياه.

وأكد جهاز ١٥ مايو أنه بناء على مطالب سكان المدينة بإعطاء مساحة من الوقت لتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب مما ترتب على ذلك تأجيل انقطاع المياه في المواعيد المحددة عاليه فقد تقرر انقطاع المياه اليوم الأربعاء الموافق ٢ / ٨ / ٢٠٢٣م من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ مساءً.

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ويهيب جهاز المدينة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

جهاز 15 مايو: تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية لتلبية احتياجات المواطنين

وفي سياق منفصل عقد مجلس أمناء مدينة 15 مايو برئاسة المهندس ربيع حمدون اجتماعه وحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة 15 مايو والنواب والمعاونين لرئيس الجهاز والنائب اللواء الدكتور عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب وجمعية المستثمرين بمدينة 15 مايو ومديري إدارات التعليم والصحة والتضامن والشباب والرياضة ومديري إدارات الغاز والطب البيطري والتأمينات الاجتماعية والبريد وشرطة التعمير والدفاع المدني.

وتم بدء الجلسة بمناقشة عدة موضوعات هامة فى مقدمتها قطاع التعليم حيث أشار المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس الأمناء بأنه سيتم عمل حفل تكريم أوائل الطلبة للعام الماضي والعام الحالي الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام 3/5 سنوات والإعدادية الازهرية والثانوية الأزهرية والمكفوفين وطلاب الدمج والمتوفقين رياضيًّا.

كما أفاد سعيد عطية مدير عام إدارة المستقبل التعليمية بأنه سيتم عمل رفع كفاءة قاعة مدرسة أنور السادات لاستخدامها في دعم الطلبة من عمل مجموعات دعم دراسية.

وتمت الموافقة على تشكيل لجنة واعتمادها بالجلسة وتشكيلها كالتالي (رئيس جهاز مدينة 15 مايو – رئيس قسم شرطة التعمير – رئيس مجلس أمناء المدينة – مأمور قسم شرطة 15 مايو – مدير عام الإدارة التعليمية – رئيس حي 15 مايو – رئيس مجلس أمناء التعليم ) للحد من انتشارها مع الموافقة على تشكيل اللجنة المذكورة وإنابة كل جهة على من يمثلها وإصدار القرار وإعلانه من قبل أمين سر المجلس ومخاطبته لجميع الجهات المذكورة وتم إصدار بيان من مجلس أمناء المدينة على جميع صفحات التواصل الاجتماعي يوم 22/7/2023.

من جانبه أكد المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بأنه تم التنسيق مع مسؤولي الإدارة التعليمية بالمدينة ومسؤولي مجلس الأمناء على تكليف بعض الإدارات بجهاز المدينة من الزراعة والمرافق للتعاون من خلال عمل معاينة لجميع المدارس بالمدينة التي يوجد بها بعض المشكلات المتعلقة بوجود تسريب مياه داخل المدرسة وذلك للوصول إلى سبب تسرب المياه والعمل على حلها نهائيًّا.

وأفاد مسؤولو المحافظة بأنه تم الاتفاق على تجهيز مقر للإدارة التعليمية بالمبنى أ برئاسة حى 15 مايو.