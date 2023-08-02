زوج يلقي زوجته من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية بالشرقية

شرع شخص في قتل زوجته بإلقائها من الطابق الثاني، بسبب خلافات أسرية بدائرة مركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مديرية الأمن

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس العام بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها ومقيمة بندر بلبيس مصابة باشتباه بكسور وكدمات وسحجات بالجسد جراء سقوطها من علو وجرى حجزها بالمستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لها.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة والفحص وسؤال المصابة اتهمت زوجها بإلقائها من شرفة مسكنها بالطابق الأول (علوي) بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

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تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وسرعة ضبط واحضار المتهم.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.