الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر آيفون XS Max فى الإمارات

هاتف آيفون، فيتو
هاتف آيفون، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى الإمارات عن مواصفات وسعر هاتف آيفون XS Max ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف آيفون. 

 

مواصفات هاتف آيفون XS Max

يأتي هاتف آيفون XS Max بشاشة 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1242×2688 بيكسل بها نوتش أو قطع بالشاشة بأبعاد 19.5:9 وبكثافة بيكسلات 458 بيكسل لكل بوصة والشاشة تستحوذ على 84.4% من جسم الهاتف ويأتي الهاتف بمعالج  A12 Bionic سداسي النواة  بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو. 

Advertisements

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال كما يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وتأتي الشريحة الأولى من نوع Nano أما الشريحة الأخرى فتأتي من نوع eSIM  ولا يدعم الهاتف تركيب كارت ذاكرة إضافي ويأتى الهاتف بثلاثة نسخ  64 جيجا مع 4 جيجا رام و256 جيجا مع 4 جيجا رام و  512 جيجا مع 4 جيجا رام.

وبالنسبة للكاميرات فهو يأتى بكاميرا خلفية مزدوجة وتأتي الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما الكاميرا الثانوية المسؤولة عن الزوم فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود مثبت بصري في العدستين والقدرة على عمل زوم 2x بدون تشويش تفاصيل الصورة كما تدعم الكاميرا العزل وتصوير فيديو حتى جودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 إطارًا في الثانية. 

والكاميرا الأمامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم العزل والبورتريه وتم تطوير جودة تصوير الفيديو حيث أصبحت تقوم بالتصوير بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية في حين في هاتف iPhone X تقوم بالإلتقاط بمعدل 30 إطار فقط بالرغم من أنها نفس الكاميرا. 

وبالنسبة للبطارية فتاتى  بسعة 3174 مللي أمبير وتدعم  الشحن السريع واللاسلكي ويمكنها شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

 

سعر هاتف آيفون 

يأتي هاتف آيفون بـ 3 ألوان وهي الفضي  الرمادي الغامق والذهبي ويبلغ سعر الموبايل  للنسخة 512 جيجا بسعر 1800 درهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أيفون هاتف ايفون هاتف آيفون XS Max الإمارات الانترنت

مواد متعلقة

سعر ايفون 11 برو max فى مصر

لو محتار، تعرف على الاختلافات بين آيفون 13 و13 برو

تعرف على كيفية تحويل الصور الحية إلى مقاطع فيديو في هواتف  آيفون

كيفية استخدام خدمات آيفون على هواتف أندرويد

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

بيان عاجل للحكومة بشأن إلغاء خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة

معتمد جمال، اليوم عيد ميلاد مهذب الكرة المصرية وصاحب البصمتين في الأولمبياد

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية