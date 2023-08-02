سعر آيفون XS Max فى الإمارات

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى الإمارات عن مواصفات وسعر هاتف آيفون XS Max ولذلك نقدم خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف آيفون.

مواصفات هاتف آيفون XS Max

يأتي هاتف آيفون XS Max بشاشة 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1242×2688 بيكسل بها نوتش أو قطع بالشاشة بأبعاد 19.5:9 وبكثافة بيكسلات 458 بيكسل لكل بوصة والشاشة تستحوذ على 84.4% من جسم الهاتف ويأتي الهاتف بمعالج A12 Bionic سداسي النواة بتكنولوجيا تصنيع 7 نانو.

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يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال كما يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع وتأتي الشريحة الأولى من نوع Nano أما الشريحة الأخرى فتأتي من نوع eSIM ولا يدعم الهاتف تركيب كارت ذاكرة إضافي ويأتى الهاتف بثلاثة نسخ 64 جيجا مع 4 جيجا رام و256 جيجا مع 4 جيجا رام و 512 جيجا مع 4 جيجا رام.

وبالنسبة للكاميرات فهو يأتى بكاميرا خلفية مزدوجة وتأتي الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما الكاميرا الثانوية المسؤولة عن الزوم فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مع وجود مثبت بصري في العدستين والقدرة على عمل زوم 2x بدون تشويش تفاصيل الصورة كما تدعم الكاميرا العزل وتصوير فيديو حتى جودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 60 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية 7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم العزل والبورتريه وتم تطوير جودة تصوير الفيديو حيث أصبحت تقوم بالتصوير بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية في حين في هاتف iPhone X تقوم بالإلتقاط بمعدل 30 إطار فقط بالرغم من أنها نفس الكاميرا.

وبالنسبة للبطارية فتاتى بسعة 3174 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع واللاسلكي ويمكنها شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

سعر هاتف آيفون

يأتي هاتف آيفون بـ 3 ألوان وهي الفضي الرمادي الغامق والذهبي ويبلغ سعر الموبايل للنسخة 512 جيجا بسعر 1800 درهم.

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