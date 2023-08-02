شبانة ينتقد المدير التنفيذي لبيراميدز بعد الحكم الصادر لصالح محمد صلاح

انتقد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بعد الحكم الصادر ضده لصالح محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وقال شبانة: "لا يليق مطلقًا بأن تكون موجود في نادي بيراميدز ويتعامل معه ملاكه الإماراتيين، وأنت تدير النادي وتمتلك شركة ويكون لديها تلك القضية".

وأكد صدور حكم قضائي أمس ضد ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز وصاحب أحد الشركات الخاصة.

وتابع أن الحكم يتضمن إلزام المدير التنفيذي لبيراميدز بأن يقوم بدفع حوالي 100 ألف دولار لأحد شركات الاتصالات، قيمة حملة إعلانية نفذها محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016".

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تغريم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب حملة محمد صلاح

وقضت محكمة جنوب الجيزة بإلزام ممدوح عيد، صاحب إحدى الشركات والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بإلزامه بصفته مدير الشركة بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغا وقدره 98 ألفًا و600 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 3 ملايين جنيه، وأن يؤدي له فائدة قانونيا قدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية، والتي بدأت 7 أغسطس 2021، حتى تمام السداد، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب محاماة.



كانت البداية عندما كلفت إحدى شركات الاتصالات أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، بمقاضاة ممدوح عيد بسداد مبلغ 98600 دولار، قيمة حملة إعلانية نفذها نجم منتخب مصر لصالح الشركة وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22 يناير عام 2016.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

استمرار باتشيكو بتدريب بيراميدز

وتعاقد نادي بيراميدز مع باتشيكو كمدير فني للفريق منتصف الموسم المنتهي لمدة موسم ونصف على ان ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي حال عدم رغبة بيراميدز استمراره لكن يتم تفعيل الموسم الاخر حال قرار الإبقاء عليه.

واحتل فريق بيراميدز وصافة الدوري الممتاز ليشارك في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز يضم ثلاثي فيوتشر

أنهى مسؤولو نادي بيراميدز الاتفاق مع مسؤولو فيوتشر لضم الثلاثي محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي بشكل نهائي تدعيمًا لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر إعلان إبرام الصفقة خلال الساعات القادمة.

ملف مفاوضات الأهلي وبوبو

وأغلق النادي الأهلي ملف التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب وسط فريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وخرج محمد رضا بوبو من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بعد التعاقد مع إمام عاشور ووجود عدد كبير من اللاعبين في خط وسط ملعب الفريق بالموسم الجديد.

بيراميدز يوافق على عرض بنفيكا

أبدى نادي بيراميدز موافقة مبدئية علي العرض المقدم من نادي بنفيكا البرتغالي للحصول على خدمات إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلقى نادي بيراميدز عرضًا رسميًّا من بنفيكا البرتغالي لضم إبراهيم عادل في الصيف الجاري.

وجاءت موافقة بيراميدز بعد اتفاقية التوأمة التي أبرمت بين الناديين مؤخرًا وعلى إثرها بيراميدز وافق على عرض بنفيكا البرتغالي للحصول على إبراهيم عادل.

يذكر أنه تم تصعيد إبراهيم عادل للفريق الأول بنادي بيراميدز في صيف 2019 ويرتبط اللاعب الشاب بعقد مع بيراميدز حتى 30 يونيو 2026.

وقدم إبراهيم عادل أداءً متميزًا مع المنتخب الأوليمبي خلال بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت الشهر الماضي وتُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة مما جعله يدخل ضمن دائرة اهتمام العديد من الأندية.

توأمة بيراميدز وبنفيكا البرتغالي

ووقع نادي بيراميدز اتفاقية تعاون مع بنفيكا، بهدف الشراكة بين الناديين، تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء أكاديميات مشتركة ومدارس كرة وتعاون وتنسيق مستمر بين الناديين.

بيراميدز يجدد لحارسه شريف إكرامي

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي، بعدما انتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المنقضي.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الإدارة التنفيذية للفريق السماوي بقيادة ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، والحفاظ على اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة في الفريق سعيًا لتحقيق البطولات في الموسم المقبل.