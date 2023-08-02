وفاة طالب ثانوية عامة بالشرقية بعد إعلان نتيجته، والحزن يخيم على السوشيال ميديا (صور)

انتابت رواد السوشيال ميديا حالة من الحزن الشديد خلال الساعات الماضية، بعدما تم إعلان وفاة الشاب “خالد مجدي سند بحيري” الطالب بالصف الثالث الثانوي وابن قرية ميت سهيل مركز منيا القمح محافظة الشرقية بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

وفاة طالب بعد إعلان نتيجته بالشرقية

وحصل الطالب المقيد بمدرسة عبد القادر قنصوة الثانوية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية على مجموع درجات 347 بنسبة نجاح بلغت 84.63% (شعبة علمى رياضة).

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وفاة طالب بعد إعلان نتيجته بالشرقية، فيتو

واتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالحزن والتعليقات التي تشيد بأخلاق الفقيد، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة مقدمين له الدعوات بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل وفاة طالب ثانوية عامة غرقا بالإسكندرية، وتعليم الشرقية: مات الخلوق المثقف

سيطرت حالة من الحزن الشديد في وقت سابق على أهالي محافظة الشرقية، بعد وفاة طالب بالثانوية العامة غرقًا بمحافظة الإسكندرية أثناء قضاء إجازته قبل ظهور النتيجة بساعات، لتتحول فرحة النتيجة إلى مأتم.

وفاة طالب بعد إعلان نتيجته بالشرقية، فيتو

وفاة الطالب المثالي بالشرقية

وتوفي الطالب “عمرو زغلول عقل” الطالب بمدرسة محمود مصلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، صاحب لقب الطالب المثالي على مستوى الإدارة، بعد غرقه أثناء قضائه إجازة بمحافظة الإسكندرية، وجار إنهاء الإجراءات القانونية لتسليم جثمانه لأسرته بالشرقية تمهيدًا لتشييع جنازة الفقيد بمقابر أسرته بقرية ميت معلا.

وأفاد زملاء وأصدقاء الطالب لـ"فيتو"، بأنه كان محبوبًا بين زملائه ومتفوقًا في دراسته وكان يحلم بالالتحاق بإحدى كليات القمة وأن يصبح من أوائل الثانوية العامة 2023.

إدارة المدرسة تنعى الطالب المثالي

وكانت إدارة مدرسة محمود مصلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول قد نعت في وقت سابق الطالب المتوفى بكلمات رثاء حزينة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا خبرًا أدمى القلوب قبل العيون وجعل حروف الكلمات تبكي من شدة الحزن على أحد طلاب مدرستنا.. مات عمرو زغلول عقل.. وكتبت شهادة وفاته قبل إعلان شهادته بالثانوية العامة بيوم واحد.. مات الطالب الخلوق المثقف المثالي على مستوى إدارة مشتول السوق التعليمية.

وفاة طالب بعد إعلان نتيجته بالشرقية، فيتو