الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

نص التحريات في إصابة 6 أشخاص بانقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطى

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أثبتت التحريات بواقعة إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري الأوسطي، أن اختلال عجلة القيادة السبب وراء الحادث وكذلك السرعة العالية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من جامعة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

 

وتبين بالفحص إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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