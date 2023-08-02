التحفظ علي 100 كيلو سكر وطن دقيق قي حملة تموينية بالقليوبية

شنت إدارة تموين شبين القناطر حملة برئاسه أسامة أحمد حامد مدير الادارة ومأموري الضبط القضائي أسفرت عن تحرير محضر جنح ضد احد المحال التجارية لحيازته سلع مستورده بدون فواتير وعدم الإعلان عن الاسعار.



كما تم تحرير محضر جنح ضد احد تجار الحبوب والغلال لحيازته سلع مجهوله المصدر، ومحضر جنحه ضد محل سلع غذائية لحيازة سكر ناقص الوزن ومخالف للاوزان المصرح بها، وتحرير محضرين جنح ضد محال منظفات لعدم الاعلان عن الاسعار، تحرير ٢ محضر جنح ضد مستودعات بوتاجاز للغلق في مواعيد العمل الرسمية.

كما تم تحرير محضر جنحه ضد ورشه ملابس لاداره نشاط بدون ترخبص تحرير محضر جنحه ضد تاجر سلع تموينية لعدم تمكين الحمله من اجراء الجرد وعدم تقديم سجل زيارات وقد تم التحفظ على ١٠٠ كيلو سكر ناقص الوزن وطن و٥٠٠ كيلو دقيق استخراج ٧٢٪ بدون فواتير، ٣٠ عبوة تونة مجهولة المصدر.

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تأتي الحملة بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات معالي محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية والمهندسه منال إحسان وكيلة المديرية بضرورة التجاوب مع شكاوي المواطنين والتحقيق فيها فورا.