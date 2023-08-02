الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

حملات مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة بالفيوم (صور)

مكافحة البعوض، فيتو
مكافحة البعوض، فيتو

أعلنت مديرية الصحة والسكانية بمحافظة الفيوم، أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية،  والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، تكثف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، مستخدمين مواتير الرش الأرضية.

مقاومة الذباب

 كما يتم مقاومة الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة والبرك، ومقاومة الحشرات الزاحفة بمقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، مستخدمين الرشاشات الظهرية.

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الرصد الحشري

كما ترصد فرق مقاومة الحشرات  اليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض،  بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري  مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب إنتشار الأمراض المتوطنة.

فحص عينات الملاريا

مما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، ان إدارة الملاريا بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم تكثف عمليات فحص عينات اليقظة الوبائية من أجل الحفاظ على مصر خالية من الملاريا.

فحص البلهارسيا بالمجاري المائية

أيضا تكثف إدارة البلهارسيا بمديرية صحة،  فحص العينات العشوائية للمواطنين، وصرف العلاج للحالات الإيجابية مجانا فى إطار الخطة القومية لإعلان مصر خالية من البلهارسيا.

إدارة القواقع

أيضا أعلنت مديرية صحة الفيوم أن إدارة  القواقع  ووحدات مكافحة البلهارسيا بمراكز محافظة الفيوم تكثف عمليه الفحص للمجاري المائية الرئيسة،  والترع الفرعية والمصارف علي مستوي المحافظة ومتابعة أعمال التطهير ومتابعة اعمال الفحص الربيعي، ضمن خطط الدولة للحفاظ علي الصحة العامة، وإعلان مصر خالية من أمراض البلهارسيا والملاريا وشلل الاطفال.

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