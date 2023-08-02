الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار من النيابة في واقعة مصرع فتاة شنقا بأوسيم

مصرع فتاة، فيتو
مصرع فتاة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل شقتها في منطقة أوسيم، كما أمرت باستدعاء أسرتها للاستماع لأقوالها.

 

انتحار فتاة بأوسيم 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة  مشنوقة داخل شقتها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على فتاة معلقة ومشنوقة في سقف غرفة نومها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

 

-إعلانات-

 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

 

التحقيق مع المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور 

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما فى منطقة بولاق الدكرور، وأمرت نيابة الجيزة بسرعة إجراء تحريات المباحث، كما أمرت بتشريح الجثة للتعرف على ملابسات الحادث. 

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شاب بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة  تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة انتحار فتاة بأوسيم منطقة أوسيم قسم شرطة بولاق الدكرور بولاق الدكرور

مواد متعلقة

مصرع شابين في انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق ببني سويف

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالمعادي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

معتمد جمال، اليوم عيد ميلاد مهذب الكرة المصرية وصاحب البصمتين في الأولمبياد

بيان عاجل للحكومة بشأن إلغاء خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية