قرار من النيابة في واقعة مصرع فتاة شنقا بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة فتاة أقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل شقتها في منطقة أوسيم، كما أمرت باستدعاء أسرتها للاستماع لأقوالها.

انتحار فتاة بأوسيم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل شقتها بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على فتاة معلقة ومشنوقة في سقف غرفة نومها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات تبين أن المتوفاة أقدمت على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

التحقيق مع المتهم بقتل صديقه في بولاق الدكرور

وتباشر نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل صديقه طعنًا بالسكين في مشاجرة بسبب خلافات بينهما فى منطقة بولاق الدكرور، وأمرت نيابة الجيزة بسرعة إجراء تحريات المباحث، كما أمرت بتشريح الجثة للتعرف على ملابسات الحادث.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شاب بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.