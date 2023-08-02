تداولات بالبورصة المصرية صاعدة على استحياء، وخبيرة: ننتظر قرار البنك المركزى

بختام تعاملات الثلاثاء، تباينت مؤشرات البورصة، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

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تداولات بالبورصة المصرية صاعدة على استحياء وننتظر قرار البنك المركزى

وقالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: جاءت حركة التداولات اليوم مستقرة حيث ان السوق المصرى يشهد حركة تداولات عرضية، حيث اننا بمنطقة عرضية عند 17730، وايا منهم نخترق القمة او نكسر قاع بحركة المؤشرات للتداولات يتم تحديد الاتجاه العام للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية.

3 احتمالات امام البنك المركزى في اجتماعه المقبل

وأضافت المنشاوى قائلة: هناك 3 احتمالات امام البنك المركزى والمتوقع هو رفع سعر الفائدة بسبب الضغوط الموجوده على عاتقة الان حيث ان التضخم فى نمو وسط حالة من نقص قيمه العملة المحلية والاحتياج الدائم الى السيولة الدولارية، فلا مفر من رفع سعر الفائدة وان كنا لا تحبذ ذلك فهو حتمى الان.

هدى المنشاوى، فيتو

تداولات جلسة أمس الاخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات، امس الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة.

تداولات الأحد قبل الاخير من يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات، الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 3517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.