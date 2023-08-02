الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

قانون قطاع الأعمال، 8 حالات تؤدي لإنهاء خدمة العامل وفقا للقانون

شركات قطاع الأعمال،
شركات قطاع الأعمال، فيتو

قانون قطاع الأعمال العام، حددت المادة (٤٥) من قانون قطاع الأعمال الحالات التي تؤدي لانتهاء خدمة العامل وفقًا لهذا القانون وتنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:

 

١ - فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

 

٢ - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

 

٣ - عدم اللياقة للخدمة صحيا.

 

٤ - صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل.

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ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

 

٥ - انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.

 

٦ - الاستقالة.

 

٧ - الاحالة الى المعاش أو الفصل.

 

٨ - الوفاة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والاجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.

 

قانون قطاع الأعمال العام

 

قانون قطاع الأعمال العام، وحددت المادة (2) من قانون قطاع الأعمال العام مسؤوليات الشركة القابضة واختصاصاتها، وفقًا للقانون وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها.

 

وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها، ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة.

 

وللشركة أيضًا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:

 

 

تأسيس شركات مساهمة

 

قانون قطاع الأعمال العام، 1 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

 

٢ - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها.

 

٣ - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.

 

٤ - إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.

 

قطاع الأعمال العام

قانون قطاع الأعمال، حددت المادة (١) من قانون قطاع الأعمال العام ضوابط تأسيس الشركات القابضة وفقًا لهذا القانون.

 

قانون قطاع الأعمال العام

ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

 

قانون قطاع الأعمال العام

وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها.

 

وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.

 

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