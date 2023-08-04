السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

مهن لا تعرف حرارة الصيف.. الأفران البلدي تتحول إلى عنابر جحيم.. وعمال المخابز: أكل عيشنا كدا (فيديو)

أفران العيش، فيتو
أفران العيش، فيتو

مع الموجات الحارة التي تضرب البلاد الصيف الحالي ولجوء الكثير من المواطنين إلى المصايف وشراء المراوح والتكييفات والعمل في المكاتب المكيفة وتجنب الخروج إلى أشعة الشمس الحارقة هناك جنود مجهولون يؤدون أعمالا حيوية وضرورية لحياتنا المعيشية ومنها العمل في المخابز التي تتحول في هذا الجو الملتهب إلى عنبر من عنابر الجحيم. 

Advertisements

صنايعية أفران العيش

يقف" يوسف "صنايعي "فرن" وهو المسئول عن وضع عجينة رغيف الخبز فوق السير الحراري، غير عابئ بدرجة الحرارة المنبعثة من الفرن الآلي.

وقال: "أنا أعمل في تلك المهنة منذ 20 عاما ولا أعرف سواها وأعلم أنها مهنة شاقة خاصة في الصيف ولكن تعودت على صعوباتها لأني لا أعرف مهنة غيرها".

وأضاف:"ربنا بيعينا وبيقوينا على درجة الحرارة".

إجراءات السلامة في المخابز

وعند سؤاله عما إذا كان هناك إجراءات سلامة يتبعونها تجاه درجة الحرارة المرتفعة قال:"مفيش إجراءات بنعملها بنتوكل على الله وبس".

"خالد " 27 عاما صنايعي طاولة وهو المسئول عن ترقيق العجين وتشكيلة قال هو الآخر: إنه يعلم بمشقة هذه المهنة وصعوبتها ولكن لا يوجد أي مصدر دخل له غيرها ".

وأضاف" مفيش إجراءات سلامة بناخدها عشان نتفادى درجة الحرارة غير النكتة والهزار مع بعضنا، النكتة بتخلي اليوم يعدي علينا كلنا".

محمد صنايعي" سحلة" 31 عاما وهو المسئول عن آخر مرحلة يمر بها رغيف الخبز وهي تقديمة للزبائن قال: " إنه لا يهاب درجة الحرارة لأنه اعتاد عليها نظرًا لأنه يعمل في تلك المهنة منذ كان عمره 15 عاما ". 


وأضاف:" الحاج صاحب الفرن أحيانا بيراضينا وبيدينا فوق حقنا لما يلاقينا تعبانين من سخونة الجو أو درجة الحرارة".

ضبط مخابز مخالفة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالدقهلية

ضبط 3 مخابز لتصرفهم بـ59 شيكارة دقيق بلدى وتحرير 80 محضرًا بالبحيرة (صور)

وقال محمد عبد السميع أحد مؤسسي نقابة المهن المستقلة: “مهنة عمال الأفران هي من أشق المهن من الناحية الصحية نظرًا لخطورتها وكثرة الإصابات فيها نظرًا لقلة إجراءات السلامة المتبعة بداخلها”.


وأضاف:" نسعى في نقابة المهن المستقلة قيد التأسيس على احتواء جميع العمال الذين لم يحظوا بشرف نقابي يضمن لهم حقوقهم وسيكون علي رأس أولوياتنا عمال المهن ذات الخطورة العالية كعمال الأفران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

رغيف العيش افران العيش ارتفاع درجة الحرارة درجة حرارة مرتفعة عمال أفران العيش

مواد متعلقة

ضبط 3 مخابز لتصرفهم بـ59 شيكارة دقيق بلدى وتحرير 80 محضرًا بالبحيرة (صور)

تحرير 24 محضرا لأصحاب مخابز بلدية وسياحية لتلاعبهم في مواصفات الخبز بطنطا

ضبط عدة مخابز مخالفة وتحرير 8 محاضر خلال حملات تموينية بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

هل تسبب حسام غالي في رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية