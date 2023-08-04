مهن لا تعرف حرارة الصيف.. الأفران البلدي تتحول إلى عنابر جحيم.. وعمال المخابز: أكل عيشنا كدا (فيديو)

مع الموجات الحارة التي تضرب البلاد الصيف الحالي ولجوء الكثير من المواطنين إلى المصايف وشراء المراوح والتكييفات والعمل في المكاتب المكيفة وتجنب الخروج إلى أشعة الشمس الحارقة هناك جنود مجهولون يؤدون أعمالا حيوية وضرورية لحياتنا المعيشية ومنها العمل في المخابز التي تتحول في هذا الجو الملتهب إلى عنبر من عنابر الجحيم.

Advertisements

صنايعية أفران العيش

يقف" يوسف "صنايعي "فرن" وهو المسئول عن وضع عجينة رغيف الخبز فوق السير الحراري، غير عابئ بدرجة الحرارة المنبعثة من الفرن الآلي.

وقال: "أنا أعمل في تلك المهنة منذ 20 عاما ولا أعرف سواها وأعلم أنها مهنة شاقة خاصة في الصيف ولكن تعودت على صعوباتها لأني لا أعرف مهنة غيرها".

وأضاف:"ربنا بيعينا وبيقوينا على درجة الحرارة".

إجراءات السلامة في المخابز

وعند سؤاله عما إذا كان هناك إجراءات سلامة يتبعونها تجاه درجة الحرارة المرتفعة قال:"مفيش إجراءات بنعملها بنتوكل على الله وبس".

"خالد " 27 عاما صنايعي طاولة وهو المسئول عن ترقيق العجين وتشكيلة قال هو الآخر: إنه يعلم بمشقة هذه المهنة وصعوبتها ولكن لا يوجد أي مصدر دخل له غيرها ".

وأضاف" مفيش إجراءات سلامة بناخدها عشان نتفادى درجة الحرارة غير النكتة والهزار مع بعضنا، النكتة بتخلي اليوم يعدي علينا كلنا".

محمد صنايعي" سحلة" 31 عاما وهو المسئول عن آخر مرحلة يمر بها رغيف الخبز وهي تقديمة للزبائن قال: " إنه لا يهاب درجة الحرارة لأنه اعتاد عليها نظرًا لأنه يعمل في تلك المهنة منذ كان عمره 15 عاما ".



وأضاف:" الحاج صاحب الفرن أحيانا بيراضينا وبيدينا فوق حقنا لما يلاقينا تعبانين من سخونة الجو أو درجة الحرارة".

وقال محمد عبد السميع أحد مؤسسي نقابة المهن المستقلة: “مهنة عمال الأفران هي من أشق المهن من الناحية الصحية نظرًا لخطورتها وكثرة الإصابات فيها نظرًا لقلة إجراءات السلامة المتبعة بداخلها”.



وأضاف:" نسعى في نقابة المهن المستقلة قيد التأسيس على احتواء جميع العمال الذين لم يحظوا بشرف نقابي يضمن لهم حقوقهم وسيكون علي رأس أولوياتنا عمال المهن ذات الخطورة العالية كعمال الأفران".