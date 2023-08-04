بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

ينشأ شجار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل عام مع تغير الفصول الدوري بين محبين الصيف وعاشقين الشتاء فلكلًا منهم رأيه ونظرته في لماذا هذا هو الفصل الأعظم، كما لو أن ربح أيًا منهم هذا النزال سيحول السنة كلها إلى هذا الفصل متغاضين عن أي تغيرات مناخية واحتباس حراري يشهده العالم في السنوات الأخيرة ويهدد بتغيرات فعلية في درجة حرارة الكوكب كما نعرفها.

ولهذا قررت عدسة "فيتو" فض النزاع القائم حاليًا بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي بسؤال الشباب في الشارع, "بتحب الصيف ولا الشتاء؟".

Advertisements

وأجمع معظم الشباب التي قابلتهم كاميرا "فيتو" على تفضيلهم للشتاء عن فصل الصيف مؤكدين أنه من غير الطبيعي أن يحب أحد الصيف بالاخص مع شمس مصر الحارقة.

وأكد أحد الشباب على حبه للشتاء برغم برودة الجو، فقال:" في الشتاء هتلبس اي حاجه وهتتدفي أنما في الصيف حتى ولو قلعت مش هتعرف تهرب من الشمس".

أضاف آخر أن السبب الوحيد الذي قد يجعل فصل الصيف مقبولًا نسبيًا من وجهة نظره هو الفاكهة اللذيذة مثل البطيخ والمانجا واسبوع المصيف فقط, مؤكدًا أن حتى هذه الأشياء لم يتسنى له الوقت للاستمتاع بها هذا العام سواء بسبب حرارة الجو أو الغلاء الذي يشهده العالم مؤخرًا.

وأشار أخر إلى أن ما يجعل فصل الصيف له لا يطاق هو جلوسه في المنزل إلى أن تهدأ الشمس والذي لا يحدث حاليًا إلا بعد الساعة السادسة مساءًا، مؤكدًا أنه إذا اضطر وخرج بالنهار يقابله العرق والحر والشمس الحارقة.

وفي المقابل عبر عدد من الشباب على حبهم للصيف، فقال أحدهم إن الصيف يتميز بالحركة فيستطيع النزول في أي وقت والبقاء لساعات متأخرة من الليل في الخارج بينما أضاف أحد الطلاب أن مميزات الصيف الوحيدة هي الإجازة ولذلك يفضله.

ووجه الشباب في الشارع للجمهور القليل الذي انحاز لفصل الصيف عدد من الرسائل فقال بيعضهم “ربنا يزيدكوا تلزيق”، وأضاف أخر “ استحموا”، وقالت أخرى "ربنا يعينكوا على اللي بتحبوه".

بينما قال محبي الصيف لمن اختار الشتاء:" لو حران شغل التكييفُ، أنما ليه تحب زحاليق الشتاء".