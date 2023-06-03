السبت 03 يونيو 2023
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سياسة

تحرك برلماني بشأن عدم توافر المرافق بأراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

غياب المرافق بمشروعات
غياب المرافق بمشروعات الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة، فيتو

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أزمة الحاجزين في قرعة الأراضي إسكان متميز إعلان مكمل 2018 بأكتوبر الجديدة.

قرعة أراضي إسكان متميز

وقال النائب: في إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لكل المصريين، تم الإعلان عن قرعة أراضي إسكان متميز في 2018، ووفقًا لكراسة الشروط يكون تسليم الأراضي مرفقة "مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - طرق داخلية".

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جهاز مدينة أكتوبر الجديدة 

وتابع عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من أن الحجز تم في 2018، إلا أن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة تأخر 5 سنوات بعد إعلان نتيجة القرعة وسداد مقدم الحجز، وفي المقابل شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعًا كبيرًا مما أُثر على المواطنين.

عدم وجود أي مرافق لأغلب القطع المخصصة

وأشار هشام حسين، إلى أنه عند الإعلان بعد ذلك عن مواعيد تسليم في فبراير 2023، فوجئ الحاجزين أثناء المعاينة بعدم وجود أي مرافق لأغلب القطع المخصصة، على الرغم من التوقيع على محاضر الاستلام، إلا أن شركة سمكريت المسئولة عن إدخال المرافق لم تلتزم.

وطالب النائب، بالتدخل الفوري لإنهاء أعمال المرافق "مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق داخلية"، مشددًا على ضرورة إخطار بنك الإسكان والتعمير بتعديل موعد استحقاق الأقساط لحين الانتهاء من أعمال الترفيق بالكامل.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان آخر موعد لاستكمال مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بمشروعات قطع أراضي الإسكان المتوسط محور الأراضي المرحلة الثالثة.

وتغلق الوزارة باب سداد واستكمال مقدمات الحجز يوم 1 يونيو المقبل.

تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز

كما صرح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال الفترة من غد الأحد الموافق 21/5/2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة
وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة من 1: 50، غدا الأحد 21/5/2023، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 22/5/2023، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 23/5/2023، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 24/5/2023، والقطع من 201: 250، يوم الخميس 25/5/2023، والقطع من 251: 300، يوم الأحد 28/5/2023، والقطع من 301: 358، يوم الإثنين 29/5/2023.
وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6  من 1: 50، يوم الثلاثاء 30/5/2023، والقطع من 51: 100، يوم الأربعاء 31/5/2023،  والقطع بالمجاورة 7 من 1: 40 يوم الخميس 1/6/2023،  والقطع من 41: 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81: 120،  يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121: 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161: 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201: 240، يوم الخميس 8/6/2023.

أراضي الإسكان المتميز، موعد غلق باب استكمال مقدمات الحجز

بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة اليوم

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241: 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281: 320،  يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321: 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361: 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401: 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من  441: 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين  19/6/2023: الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

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بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة اليوم

بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة غدا

الإعلان عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر

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