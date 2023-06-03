زوجة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للبرمجيات

زارت السيدة الأولى للبيت الأبيض جيل بايدن، عقب مجيئها لمصر، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، برفقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن

وحضر الزيارة كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس ادارة شركة السويدي اليكتروميتر والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوي عاملة مصر.

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السيدة الأولى للبيت الأبيض

وتفقدت السيدة الأولى للبيت الابيض، الفصول الدراسية والمعامل للمدرسة، واطلعت علي التجارب وابتكارات الطلاب بالمدرسة، ووقعت الدكتورة جيل بايدن، كلمة تذكارية للمدرسة خلال الزيارة علي لوحة ترحيية معلقة داخل المدرسة للترحيب بالسيدة الاولي للييت الابيض.

والتقت السيدة الأولي للبيت الابيض بعدد من شباب مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، ودار حديث مطول بينهم عن مستقبل البرمجيات، وتوجهت احدي الطالبات بتوجيع عدد من الاسئلة للسيدة اللولي للبيت الابيض، حيث سألتها عن تجربة زيارتها للمدرسة المصرية، حيث نص السؤال،" ما الذي اكثر ما لفت انتباهك؟، حيث اجابتها الدكتورة جيل بايدن، قائلة، زرت المدرسة والفصول الدراسية التي تعمل علي التكنولوجيا، وهي في غاية الروعة، حيث قاموا بطرح العديد من الافكار المبتكرة والمثيرة، وهو يعتبر خيال، مثال علي ما يمكن الحصول عليه من التعاون بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر.

وقالت الدكتورة جيل بايدن،عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، علي الصور التذكارية لزيارة المدرسة، قائلة،" الشباب مثل" بسملة وأحمد "، هم المستقبل والحاضر هنا في القاهرة، حيث تعمل الولايات المتحدة ومصر معًا مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء العمل للفصول الدراسية".

زارت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت الأهرامات وتمثال أبو الهول، وذلك خلال زيارتها إلى مصر.

جيل بايدن تزور الأهرامات

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن جيل بايدن استهلت الجولة بزيارة تمثال أبو الهول. وأشارت الوكالة إلى أن زيارة جيل بايدن لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبعة، تتزامن مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951.

وولدت جيل بايدن في الثالث من يونيو عام 1951 في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا.

وزارت جل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، قرينة الرئيس الأمريكي جون بايدن، الجامع الأزهر، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر والشرق الأوسط، حيث كان في استقبالها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على رأس وفد رفيع المستوى.

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