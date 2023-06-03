تفاصيل طرح شهادة النيل بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي قريبًا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب يخص عرضا لشهادات جديدة من الممكن طرحها عبر البنك الأهلي بالعملة الأجنبية.
وضمت الورقة مقترح للعمل بها داخل البنك الأهلي المصري لإصدار وعاء إدخاري بالدولار الأمريكي تحت اسم «شهادة النيل» مدته 3 سنوات بعائد يصل إلى 10 في المائة يصرف ربع سنويا وعائد 9.85% يصرف شهريا.
وذكر الخطاب المتداول أن الشهادة تأتي في ضوء مستجدات الأوضاع في السوق المصرفي وبهدف جذب عملاء جدد وزيادة حصيلة البنك من الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية.
وحددت المستندات المتداولة فئة الشهادة بألف دولار ويصرف عائدها بالدولار أيضا، واشترطت عدم جواز استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من شرائها على أن يتم احتساب العائد وفقا لأسعار الاسترداد بعائد 7% من 6 أشهر وحتى أقل من عامين، و8% من عامين حتى أقل من 3 سنوات.
وأشار الخطاب إلى أن قائمة من يحق لهم شراء الشهادات هم المصريون في الخارج والأجانب والمصريون الذين لديهم إقامة بالخارج ومتواجدين في مصر والمصريين الذين لديهم جنسيات أخرى ومتواجدين في مصر وأن يكون مصدر أموال شراء الشهادة محولا من الخارج.
وأجازت الشهادات المزعومة الاقتراض بضمانها بما يعادلها بالجنيه المصري حتى 50% من قيمتها.
ومن جانبها تواصلت فيتو منتصف ليل أمس مع مسئولي البنك الأهلي للتعليق على الخطاب إلا أنها لم تتلق ردا حول الامر ما دعاها للتواصل مع مصادر اخرى اكدت حقيقة المستند موضحة انه لن يتم الغاء الفكرة رغم انتشارها عبر الفيس بوك وانها ستدخل حيز التنفيذ قريبا وسيعلن البنك الأهلي رسميا عن تلك الشهادة بذات التفاصيل التي وردت في المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
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